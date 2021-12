Fire skudepisoder de seneste døgn i Storkøbenhavn har kostet tre døde og fem sårede. Alle er ramt på tæt hold i en blodig konflikt, som udspiller sig mellem en kendt københavnsk bandegruppering og en mere løst organiseret samling af organiserede kriminelle tilsyneladende med tråde til Sverige, det sydlige Spanien og Marokko.

Især voldsomheden i skyderierne har forbløffet politiet, sagde ledende politiinspektør Torben Granat Svarrer fra Københavns Politi under en orientering af pressen tirsdag eftermiddag..

»Vi har set voldsparatheden i tidligere bandekonflikter, men denne gang er man mere aggressiv i sin adfærd. De skyderier, vi ser nu, har en anden karakter. Der er en helt anden egenaccept af, at man skal ud at slå et andet menneske ihjel«.

Seneste skudepisode blev opdaget natten til tirsdag, da en mand, såret af et skud i hovedet, fik prajet en bilist i Herlev ved København, som kørte den skudramte på hospitalet. Efterfølgende, ved 3-tiden, fandt en af politiets hundepatruljer på et grønt område ved en transformatorstation på Krebsdammen i Herlev en yngre mand i 20’erne, som var dræbt af skud i hovedet.

I nærheden holdt en sort Skoda Roomster, som politiet forbinder med sagen og efterlyser viden om fra offentligheden. De to mænd var sammen, og der er ingen meldinger om anholdte.

Skyderierne startede torsdag i sidste uge, da en 27-årig mand blev skudt i ryggen klokken 16.30 på åben gade på Nørrebro. Han døde efterfølgende på hospitalet, og politiet anholdt kort efter to mænd. En dansker og en 21-årig svensktalende mand.

Fredag blev en 17-årig bulgarsk dreng skuddræbt, en 28-årig mand med svensk baggrund blev såret og en 15-årig skudt i hånden, da en ukendt person skød i Yomok Herrefrisør på Islev Torv ved København. Ifølge politiet så vidner to mulige gerningsmænd løbe fra stedet.

Lørdag gik en mand flere gange ind på en vandpibecafé på Åboulevard på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Sidste gang opsøgte han målrettet en 39-årig mand, som han sårede hårdt med et skud i nakken. Gerningsmanden flygtede fra stedet, men er formodentlig opfanget af et overvågningskamera i en nærliggende Netto.

Ifølge kilder med kendskab til hændelserne menes skyderiet i frisørsalonen fredag at være en såkaldt bytter for skuddrabet torsdag på Nørrebro. På orienteringen i går bekræftede Københavns Politi, at man ser nogle åbenlyse sammenhænge mellem de to hændelser.

»Det er i hvert fald en hypotese og det, vi arbejder ud fra«, sagde politiinspektør Torben Granat Svarrer.

» Vi siger ikke, at der er en sammenhæng mellem alle fire skyderier. De to fra lørdag og tirsdag ved vi simpelthen ikke nok om endnu«.