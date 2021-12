Nedlukning førte til rekordfå trafikdræbte i 2020. Nu måber Vejdirektoratet over tallene for i år

Alt tyder på, at 2021 kommer til at sætte en trods alt glædelig bundrekord for, hvor mange der mistede livet på de danske veje i årets løb. En foreløbig opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at ulykkestallet kan ende på 135 dræbte. Opgørelsen gælder til og med november samt et estimat for juletrafikken.

Og det er et overraskende lavt niveau, fortæller Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for Trafiksikkerhed og Cykling i Vejdirektoratet.

»Sidste år endte tallet rekordlavt på grund af restriktioner i samfundet, som fik trafikken til at falde. Men trafikken er ikke faldet lige så meget i år, fordi restriktionerne ikke har varet så længe og ikke har været helt så hårde. Så vi havde en idé om, at vi ville begynde at se flere trafikdræbte igen. Men det skete jo ikke. Tværtimod. Det er faktisk endnu lavere. Og det er kommet bag på os«, siger hun.

Færre ulykker med alle biltyper

I 2020 lød Vejdirektoratets endelige tal på 163 dræbte og 2.751 tilskadekomne i trafikulykker. Det er det hidtil laveste, der er målt, siden man begyndte at føre statistik i 1930. En forklaring lød, at de hårde nedlukninger af samfundet i begyndelsen og slutningen af året på grund af coronaepidemien betød langt mindre trafik på vejene.

Men i år tegner det altså til, at antallet af dræbte og tilskadekomne bliver endnu lavere, selv om trafikken har nærmet sig et mere normalt niveau i år med flere biler på vejene. De foreløbige ulykkestal tyder på omkring 135 dræbte og 2.600 tilskadekomne personer i trafikken i år.

Ifølge Marianne Foldberg Steffensen viser tallene, at der sker færre ulykker med alle biltyper – personbiler, varebiler og lastbiler. De hyppigste årsager til ulykker er fortsat for høj fart, uopmærksomhed og spirituskørsel. Og hvis den positive udvikling skal fortsætte, selv om trafikken igen vil stige, er det bilisternes adfærd, der skal arbejdes med, lyder det fra Marianne Foldberg Steffensen. Samtidig skal vejene fortsat forbedres og vedligeholdes, lyder det.

Tidligere har antallet af trafikdræbte ligget nogenlunde stabilt. Fra 2013 til 2019 lå niveauet i gennemsnit på omkring 187 dræbte om året. I 1971 toppede antallet af trafikdræbte, da 1.213 personer mistede livet i trafikken.

ritzau