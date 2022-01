Lærere vil have klasser delt op i to for at undgå smitte

Skolerne har brug for at kunne dele stamklasserne op i mindre grupper, når de vender tilbage til den fysiske undervisning onsdag den 5. januar.

Sådan lyder det fra Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

»Der er brug for at dele dem op i mindre grupper, så vi kan skabe noget rum og plads, og så vi mindsker risikoen for smitte i klasselokalet«, siger han.

»Der er lagt op til, at alle skal være i skole på fuldtid hele tiden. Det, mener jeg, simpelthen er for risikabelt de steder, hvor smitten er høj«, siger han.

Men har lærerne taget imod det tredje vaccinestik mod coronavirus, som de er blevet tilbudt i løbet af juleferien, bør de ikke være bekymrede, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

»Så er situationen jo helt anderledes, end den var sidste år. Derfor er der langt færre restriktioner end sidste år«.

»Som tingene er lige nu, vurderer sundhedsmyndighederne ikke, at der er behov for yderligere restriktioner. Det kan selvfølgelig forandre sig, og derfor følger vi situationen løbende i de her dage, hvor vi genåbner skolerne«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fysisk i skole hver anden dag

Som det er nu, anbefales skolerne, at undervisningen foregår i stamklasser, skriver Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.

Gordon Ørskov Madsen foreslår dog, at man deler stamklasserne, hvor man typisk er omkring 27 elever, op, og holdene skiftes til at gå i skole. Så kommer eleverne til fysisk undervisning hver anden dag.

»Det, der er vigtigt, er, at man kan være færre personer på skolen ad gangen«.

Formanden mener, at foranstaltningerne kan være fine for nogle skoler, men utilstrækkelige for andre.

»Vi kan ikke tage en gennemsnitsbetragtning. Vi er nødt til at handle forskelligt alt efter, hvordan smittesituationen er på den enkelte skole«.

Det vil komme an på en løbende vurdering, som myndighederne tager, siger børne- og undervisningsministeren.

»Det er en vurdering, som Styrelsen for Patientsikkerhed helt konkret skal tage på skoler, hvor der er udbrud. Der kan styrelsen vælge ud fra det at give påbud om, at man lukker helt ned for enkelte klasser eller hele skoler«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

ritzau