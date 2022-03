Skal havnene lukkes for russiske skibe?: Politikerne siger ja, men vil ikke handle selv. Vi må vente på EU, mener de

Kun få partier er klar til at indføre et rent dansk forbud mod at lade russiske skibe at lægge til i danske havne, selv om havnene og havnearbejderne opfordrer til det. I stedet vil de vente på et EU, der ser ud til at få stadigt sværere ved at finde fælles fodslag.