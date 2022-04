»Jeg var ikke bekendt med, at politiet har afvist det, da jeg skrev brevet«

I et brev sendt til Europaparlamentets medlemmer skriver Nikolaj Villumsen (EL), at kurdisk-iransk kvinde ifølge hende selv fik en indsprøjtning under voldsom tvangsudsendelse. Han nævner dog ikke, at politiet blankt har afvist dette.