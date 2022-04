Mette Frederiksen har fået det tungeste ja-argument af Putin

Netop hjemvendt fra Kyiv har Mette Frederiksen nye argumenter med sig, når hun lørdag indleder sin kampagne for et ja den 1.juni. Hun afviser, at Socialdemokratiets kursskifte om forsvarsforbeholdet kan blive en kæp i hjulet, og så udpeger hun Balkan som et sted, hvor EU kan spille en militær rolle.