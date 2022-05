I fremtiden kommer vi til at flexe ind og ud af forskellige jobs livet igennem

»For to generationer siden opfandt man pensionen som en måde at parkere folk, når de havde aftjent deres værnepligt til samfundet. Folk, der typisk havde haft et hårdt opslidende arbejde. Pensionen hører til industrisamfundet og ikke til det samfund, vi bevæger os henimod. I stedet for pension tror jeg, at det ville være bedre med et pausesamfund, hvor man, hvis nu man oplever voldsom stressbelastning i løbet af sit arbejdsliv, kan tage en pause, simpelthen. Hvad nu, hvis man kunne holde en pause, mens man havde små børn, eller kunne holde en pause i 40’erne, fordi man var blevet sur og træt, eller gerne ville skrive en bog, videreuddanne sig, eller måske rejse?«, siger Anne Skare Nielsen og tilføjer:

