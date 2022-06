Den største strukturelle ændring af dansk udlændingepolitik siden 1983 skal ikke ende som semantisk drilleleg i et Politiken-interview

Modsat tidligere har statsminister Mette Frederiksen (S) nu åbnet for en flere-partiregering efter valget. Politisk ordfører, Rasmus Stoklund, svarer her på, om det er realistisk med de radikale, der »selvfølgelig ikke« kan acceptere S-mærkesagen om et modtagecenter.