Den nye minister præsenterede aftalen med stort smil. Økonom ser dog ét væsentligt problem

Landets kommuner får nu mulighed for at håndhæve, at man kun kan bo i en ungdomsbolig, hvis man er studerende. Det fremgår af en ny aftale om en ændring af planloven, som onsdag er blevet præsenteret i Indenrigs- og Boligministeriet.