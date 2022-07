Sidste punktum sat i Støjbergsag: Udlændingeministeriet frikender to centrale embedsmænd

Den ene advarede flere gange Inger Støjberg mod at begå ulovligheder. Den anden følte sig som »gidsel i en løgn«. Flere år senere har Udlændinge- og Integrationsministeriet nu besluttet ikke at rejse sager mod de to centrale embedsmænd i Støjberg-sagen.