Styrelse erkender fejl: Pressemøde om sanktioner mod topembedsmænd var aftalt med Statsministeriet

Skatteminister Jeppe Bruus (S) åbnede pressemødet onsdag med at oplyse, at han deltog som tilhører, mens hans medarbejdere i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fastslog, at Barbara Bertelsen kun har begået en forseelse i den milde ende. Direktør Signe Friberg Nielsen, der sidder for bordenden, overbragte meddelelsen..