Hvad er By og Havn?

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejer en lang række arealer i Ørestad, Nordhavn, Lynetten, Papirøen og Sydhavnen. Selskabets formål er at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn, samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

Indtægterne fra grundsalget går til at nedbringe gælden i firmaet, som stammer fra finansieringen af metroen i København.

By & Havn ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.).

Jens Kramer Mikkelsen var administrerende direktør for selskabet siden 2004, da det hed Ørestadselskabet, frem til 17. februar 2018.

Kilde: By og Havn

