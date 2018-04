Politikere bremser højhusplaner: »Det røde flertal pisser i egen rede« Investorgruppe vil bygge skyskraber og et H.C. Andersen-tivoli i Københavns Nordhavn, men kommunen kan ikke imødekomme ønsket om hurtig planlægning. Nu bliver projektet måske i stedet bygget i udlandet. Borgerlige politikere beskylder embedsmænd for sabotage.

Sandsynligheden for at København får et kæmpetårn på 280 meter med boliger og erhverv garneret med en forlystelsespark større end Tivoli - alt sammen på den yderste del af hovedstadens nye Nordhavnskvarter - er blevet væsentligt mindre.