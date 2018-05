Frank Jensen: »Byg helst ikke ny bydel på Tippen« Rapport om alternativer til at bygge 2500 boliger på gammel strandeng på Amager Fælled peger kun på ét sted , som ikke er fredet: Ved DR-Byen.

Selv om Københavns overborgmester Frank Jensen (S) sidste år efter folkeligt pres opgav at opføre 2.500 boliger på et hjørne af Amager Fælled, som er en gammel strandeng beboet af sjældne dyr og planter, er kampen om de grønne områder i byen ikke forbi.

Det kan man læse ud af den rapport om alternative byggemuligheder, som onsdag aften blev gjort tilgængelig for offentligheden.

Som Politiken i overordnet form omtalte tidligere på ugen er der primært tale om tre alternativer.

Det eneste, som ikke har nogen høj naturværdi og ikke er fredet, er et grønt område med en gravet kanal på den nordlige del af Amager Fælled lige overfor Danmark Radio.

Vælger politikerne i stedet at bygge den kommende bydel på 18 hektar samme sted men en smule længere mod vest over mod Artillerivej og Islands Brygge, rammes en eksisterende fredning, og det vil kræve et lovindgreb.

Endnu et alternativ er i den sydlige del af Amager Fælled få hundrede meter vest for den placering, som blev opgivet sidste år. Her - ved siden af et vandrehjem – er der ganske vist planlagt en ny campingplads, men en række undersøgelser vinteren over viser, at det er teknisk muligt at bygge her. Men igen: Det er fredet og Folketinget skal involveres, hvis fredningen skal hæves.

Et fjerde alternativ ifølge rapporten er at hele boligprojektet flyttes til Sydhavnstippen i Sydhavnen på et område mellem Haveforeningen Musikbyen og en række erhvervsvirksomheder.

Her kan problemet blive, at den nederste femtedel af det skitserede byggefelt stikker ned i et fredet område. Hovedparten af det udpegede areal i Sydhavnen er dog ikke omfattet af naturbeskyttelse.

Grønt mod grønt

Louise Villumsen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings Københavnsafdeling, er ikke begejstret for rapporten.

»Vi frygtede, at man bare ville tage noget andet grønt i stedet for den gamle strandeng. Og det viser sig, at det netop er det, man nu anbefaler i rapporten«

Louise Villumsen er ikke i tvivl om, at Danmark Naturfredningsforening vil kæmpe imod et byggeri på Sydhavnstippen, hvor den sydlige del blev fredet for få år siden.

»Vi vandt den sag delvist, og det har vi ikke lyst til nu skal ødelægges af, at man flytter det store projekt fra Amager Fælled derned«.

Hun betegner Sydhavnstippen som et vigtigt stykke bynatur, som har fået lov at vokse vildt, og hvor mange sjældne planter er indvandret.

Hvordan Naturfredningsforeningen vil stille sig til byggeri andre steder på Amager Fælled skal afklares nærmere.

Men vælger man at opføre bygningerne på den ikke-fredede del af Amager Fælled overfor Danmarks Radio »har vi jo ikke så meget at skulle have sagt«, konstaterer Louise Villumsen.

Tippen er nederst

Overborgmester Frank Jensen siger i et email-svar til Politiken, at af de mange alternativer står Sydhavnstippen »absolut nederst på min liste«.

Han understreger dog også, at han ikke dermed vil lukke diskussionen. Alle de foreslåede områder skal nu undersøges nærmere.

»For det er en bunden opgave, at vi skal finde en løsning. Alternativt skal vi ud og finde omkring to milliarder kroner, og så dybt er der ingen, der ønsker at skære i den københavnske velfærd«, siger Frank Jensen.

Dermed sigter han til, at det oprindelige byggefelt er ejet af det offentlige udviklingsselskab By & Havn, som er sat i verden for at byggemodne og sælge grunde til højestbydende og dermed skaffe penge til at finansiere hovedstadens metro.

Og hvis ikke By & Havn får mulighed for at bygge det oprindelige Amager Fælled-projekt og ikke får noget andet jord, går selskabet glip af et stort beløb og selskabets økonomi kan blive truet.

Så kan man spørge overborgmesteren, om By & Havn får noget ud af i stedet at skulle bygge boligerne på Sydhavnstippen, der også ejes af By & Havn? Selskabet får vel dermed ikke kompensation i form af mere jord for at have ’mistet’ Amager Fælled-grunden?