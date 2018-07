Ulovlig reklame på stilladser giver gode gevinster – men hvor er håndværkerne? Facadestilladser med store kommercielle budskaber og uden reel byggeaktivitet er i strid med reglerne i København – men det sker. Branchefolk siger, at der er store penge at tjene, og at reglerne ofte omgås.

De var gigantiske, reklamerne på stilladset på hjørneejendommen i København hen over vinteren, foråret og forsommeren.

Fra fortov til 5. sal.

På et tidspunkt var det et megabrøl for en dansk science fiction-film med en flok overlevende fra en naturkatastrofe blæst op i gigaformat. Lige over for Danmarks største trafikknudepunkt, Nørreport i København.

På et andet tidspunkt var det modetøjmærket Calvin Kleins modeller – flere smækre mennesker i undertøj – spændt ud over alle etager. Svære at overse. Og en fin reklamebiindtægt for bygherren, mens håndværkerne sleb, malede, murede og borede. Eller?

Sandheden er, at der i nogle måneder ikke var håndværkeraktivitet overhovedet på stilladset. Bortset fra når reklamebudskaberne på afdækningen blev skiftet ud med ugers mellemrum.

Som en af brugerne af ejendommen, hvor der blandt andet er en uddannelsesinstitution og kontorer for en stor entreprenørvirksomhed, siger til Politiken:

»Det er ikke særlig sjovt at skulle tænde for lyset i maj, når det er forår udenfor. Og så er det irriterende, at stilladset står der, når der ikke er nogen håndværkere«.

Brugerne har ikke ønsket at stå frem.

De enorme reklamer på stilladset på Frederiksborggade 11 var et eksempel på det, som Ivan Partov, enhedschef for gravetilladelser i Københavns Kommune, kalder »ulovlig reklameaktivitet til gene for trafik og borgere«. Det er ikke ualmindeligt.

I København skal man bede om lov hos kommunen til at stille bygningsstillads op. Det er ’midlertidig råden over veje’ og er til gene for forbipasserende.

Dertil skal man anmelde det, hvis man hæfter en reklame på en ’midlertidig konstruktion’ som et stillads og betale gebyr per kvadratmeter per dag.

Det hele kan udtrykkeligt kun tillades, hvis der er reel byggeaktivitet. Ifølge Ivan Partov kan det ikke afvises, at der direkte svindles med stilladser med det primære formål at smide kommercielle budskaber i hovedet på forbipasserende.

»Det er ikke et ukendt fænomen. Nogle gange er det så åbenlyst, at der ikke er aktivitet på et stillads. Og når vi opdager det, kommer der selvfølgelig et påbud om, at stilladset skal ned, men vi har ikke folk til selv at tage det ned«.

fakta Blikfang på åben gade Omsætningen i Danmark inden for såkaldte outdoors – store udendørs reklamer – steg sidste år med over 6 procent til 422 millioner kroner. Reklamer i dagblade faldt fra godt 1 milliard kroner til 900 millioner kroner. Ugeaviser havde et fald fra 1,4 til 1,5 milliarder kroner. Stilladsreklamer pålægges i København et kommunalt gebyr på 13 kroner per kvadratmeter per dag på A-veje som Gammel Strand eller Rådhuspladsen. På B-veje som Frederiksborggade eller St. Kongensgade koster det 9 kroner per kvadratmeter per dag. Der er også C-, D- og E-veje, som er billigere. Uddrag fra Københavns Kommunes regelsæt: »Bygherren/grundejeren skal søge om tilladelse til både den midlertidige konstruktion fx et stillads og reklamen, først og fremmest fordi en tilladelse til et stillads – og dermed en stilladsreklame – ikke giver mening, medmindre der udføres arbejde på bygherrens ejendom«. »Københavns Kommune forbeholder sig ret til at afvise en reklame på offentligt vejareal, hvis reklamen virker stødende eller har et indhold eller budskab, der kan forstyrre trafikken«. Vis mere

Truer med politi

På ejendommen Frederiksborggade 11 havde ejeren, Koldingfirmaet KD Ejendomme, bedt om tilladelse til stillads fra 8. januar i år til 12. juni for »at renovere ejendommens facade ved maling af vinduer og reparation af murværk«. Og samtidig anmeldt, at der ville blive sat store reklamer op på op til 234 kvadratmeter.

Men ifølge en aktindsigt, Politiken har fået, afslører et kommunalt tilsyn, at der absolut ingen trafik var på det store stillads. 26. februar skriver kommunens tilsynsførende, at »bygherre erkendte, at de satte stilladset op før tid for at tjene penge på reklame«. Samme dag tilbagekaldes tilladelsen, og der blev givet ordre til at tage stilladset ned.

Dagen efter skriver ejendomsmægler Steen Vammen fra KD Ejendomme, at der er planer om at sænke gulvet i stueetagen og etablere lejlighed på 4. sal, og at der nu skal søges de nødvendige kommunale tilladelser, samtidig med at der skal foretages undersøgelser af taget, etager skal ryddes, og facaden istandsættes.

Kommunen rykker stilladsfirmaet for at få stilladset ned straks, ellers »vil det blive anmeldt til politiet for ulovlige råderet over vej«.

Men stilladsfolkene tøver, de afventer en ordre fra bygherren KD Ejendomme.

1. marts får bygherren fra Københavns Kommune ordre om at at få stilladset ned inden for en uge – ellers vil Københavns Kommune selv gøre det.

KD Ejendomme protesterer efter at have indhentet juridisk rådgivning. En del af forklaringen på den manglende aktivitet er ifølge ejendomsselskabet vejrlig, men »vi står klar med mandskab, så snart vejret tillader det«

Kommunens kontor for gravetilladelser kræver nu, at KD Ejendomme skal dokumentere, at der vitterlig er håndværkere på vej. Det må kommunen rykke for flere gange, men 12. marts forklarer KD Ejendomme, at tømreren starter snart, og at håndværkerne kan være færdige på to måneder.

Svaret fra Københavns Kommune er ikke uden syrlighed: »Da stilladset har stået der siden årets start, haster det meget med at komme i gang. Ellers passer det jo rigtig godt med din kommentar om at stilladset var sat op i reklameøjemed«.

Og så skulle man tro, at sagen faldt til ro. Men 20. juni må Københavns Kommune igen henvende sig til bygherren og gøre opmærksom på, at stilladset skulle være pillet ned seneste 12 dage før, da tilladelsen udløb – og at det optager vejareal ulovligt. Desuden afslører et nyt tilsyn, at der igen ikke er nogen aktivitet på stilladset. Bygherren får 8 dage.

Steen Vammen fra KD Ejendomme svarer, at han havde en opfattelse af, at tilladelsen gjaldt helt til 30. juni. »Er der noget, jeg har misforstået?«, skriver han til kontoret for gravetilladelser. Svaret fra kommunen er kort: »Jeg ved ikke, hvor du har den opfattelse fra. Så det skal ned nu«.

Det kom det.

Brug lifte næste gang

Når kommunen har mistanke til et reklamefirma eller en bygherre om decideret svindel, er beskeden næste gang, at de ikke kan få stilladstilladelse. Så må de bruge lifte i stedet, forklarer Ivan Partov.

»Det har vi gjort et par gange, når det bliver for meget. Men det kan være svært for os at skønne, hvornår der er aktivitet eller ikke aktivitet. Og hvornår opdager vi det i det hele taget?«.