Bygherren: »Man kan diskutere, hvornår det er misbrug af reglerne« De store facadestilladser med kommercielle budskaber, hvor der ikke fremkommer faktisk byggeaktivitet er i strid med de gældende regler i København. Bygherren, der ejer ejendommen Frederiksborggade 11, mener, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvornår misbruget starter, og hvornår et stillads »bare står lidt for længe«.

Steen Vammen er ejendomsmægler fra KD Ejendomme, som ejer ejendommen Frederiksborggade 11. Han mener ikke, at han har haft en egentlig tvist med Københavns Kommune, selv om kommunens kontor for gravetilladelse måtte slå i bordet for at få gang i håndværkeraktivitet på det stillads, KD Ejendomme havde fået tilladelse til at stille op ved ejendommen Frederiksborggade 11 i København. Og senere igen, da stilladset ikke blev pillet ned, da tilladelsen udløb.

I fik tilladelse til at have stillads fra januar til juni for at få malet vinduer, og i flere måneder skete der ikke noget. I materiale i sagen står der, at »bygherre har erkendt, at stilladset er stillet op for at tjene penge, inden byggeriet kommer i gang«, og kommunen tilbagekalder tilladelsen og forlanger, at stilladset kommer ned. Det lyder som en tvist?

»Det synes jeg ikke. Og nu var det ikke bare vinduer, der skulle males, det væsentligste var, at vi skulle have undersøgt noget med taget«.

Men I har også stilladset stående i måneder uden byggetilladelser til de projekter, I havde i bygningen?

»Hør, vi fik alle vinduer sat i stand og ordnet noget murværk. Der har bestemt foregået håndværksmæssigt arbejde«.

Jeg har set et tilbud fra en maler, der skriver, at det tager en uge at male de vinduer, men stilladset stod der et halvt år?

»Nu skulle tømreren også igennem det hele først, og alle vinduer har været ude og blevet justeret og fået tætningslister. De brugte noget længere tid end en uge, skal jeg hilse og sige«.

Men kommunen fastholder, at der ikke forelå de fornødne tilladelser ... og de siger, at der står stilladser her i byen alene for at få reklame op?

»Har du spurgt dig selv, hvem der tjener penge på den slags?«.

Man skal ikke være naiv

Jeg kan forestille mig, at du sigter til, at kommunen tager gebyrer for de store stilladsreklamer og dermed også tjener penge på reklamerne?

»Ja, lige præcis. Men hør: Vi har en samarbejdspartner, der håndterer det her for os. Og når vi har haft byggesager, hvor der skal afdækning på stilladset, så ligger der en mulighed her. Det kan jeg ikke udelukke, man skal ikke være naiv. Reklameindtægter spiller ind på, hvad man kan tillade sig at lave på sin ejendom. Det er indtægter og udgifter, som skal afvejes«

Selvfølgelig må I reklamere, men er der ikke en gråzone, hvor det kan være svært at afgøre, om et stillads står der af hensyn til byggearbejde eller reklameindtægter?

»Jo, det kan vi være enige om. Sådan er det altid, hvor ting kan fortolkes. Og jeg er da sikker på, at der står stilladser nogle uger længere, end det måtte være nødvendigt . Sådan er virkeligheden. Vi har lejere i bygningen, og det er ikke, fordi sådan noget her er genefrit for dem, det ved vi godt. Så derfor bliver der en afvejning. Men det er ikke sådan, at vi bliver tykke og fede af reklamer på stilladset«.

Men det er et godt supplement?

»Alle indtægter er et supplement«.

Og det gav gener for dem, der boede der. Så de skulle tænde lys i maj på grund af mørke i ejendommen – og stilladset kom ikke ned til fristen midt i juni?

»Jeg havde fået den opfattelse, at det kunne stå der til slutningen af juni. Og havde jeg været opmærksom på det, så havde jeg punket folkene noget mere. Det var et ressourcespørgsmål at få det stillads ned, får jeg at vide. Men det var ikke et spørgsmål om at have reklamen oppe i længere tid«