Plastik, papir og madaffald for sig: Nu skal københavnerne også sortere affald i gaderne Et forsøg i København skal få folk til at sortere deres affald i de offentlige byrum. Hvis det går godt, skal sorteringen være permanent, siger miljø- og teknikborgmester.

Plastik i en skraldespand, papir i en anden og bananskræller i en tredje.

Vi sorterer allerede de tre typer skrald derhjemme i baggården, men nu laver Københavns Kommune et nyt tiltag, hvor den vil forsøge at få borgerne til at sortere affaldet på gader og pladser og i parkerne.

Grundlæggende handler det om, at vi vil gøre det så let som muligt at komme af med sit affald på den mest miljørigtige måde Enhedschef, teknik- og miljøforvaltningen

Det sker i et forsøg, der blev iværksat tidligere på måneden og vil fortsætte til september. Den korte prøveperiode skal bruges til at undersøge, om borgerne er modtagelige for mere affaldssortering.

Det fortæller Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), der tror på, at sorteringen vil vinde københavnernes hjerter.

»Københavnerne er jo blevet supergode til at sortere hjemme, og det ligger som naturlig forlængelse heraf også at sortere i byrummet. Jeg er sikker på, at borgerne også vil tage godt imod muligheden, da mange københavnere går meget op i at gøre sit til at sikre et bedre miljø og klima«, siger borgmesteren.

fakta Skrald i København Fra 2008 og frem til i dag er skraldemængderne i det offentlige rum steget med 14 procent. Skraldet, der ender på jorden, er steget med 47,7 procent, samtidig med at skraldet, der ender i skraldespande, er faldet med 13 procent. Københavns Kommune forklarer blandt andet udviklingen med, at byen vokser med cirka 1.000 personer om måneden.

Omfatter gågade og legeplads

Syv forskellige steder skal være en del af forsøget, og det er blandt andet en legeplads, et torv og en gågade.

Kommunen ønsker dermed at teste, om der er forskel på, hvor københavnerne er mest villige til at sortere affald.

Alle de nye skraldespande har sensorer i sig, som måler affaldsmængden, så ingen af dem kommer til at bugne af affald, oplyser teknik- og miljøforvaltningen.

Derudover oplyser forvaltningen, at den flere gange om ugen vil holde øje med skraldespandene, så de kan opdage problemer i forsøgsperioden. Sorteringsskraldespandene er placeret ved siden af de almindelige skraldespande. Meningen er derfor, at det skrald, der ikke kan sorteres, skal smides i de normale skraldespande.

Affald bliver smidt ved siden af

Sidste år endte 58,3 procent af affaldet i de offentlige byrum på jorden i stedet for i en af de mange skraldespande.

Det viser tal fra Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning. Det er uvist, hvorfor nogle københavnere smider om sig med skraldet i stedet for at finde en skraldespand.

Problematikken er dog ikke noget, der bekymrer Jakob Hjuler Tamsmark, der er enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen.

Han skriver i en mail til Politiken, at nu, hvor københavnerne er gode til at sortere hjemme i køkkenet, håber han, at det vil være nemt at tage den adfærd med på tur i byrummene.

»Grundlæggende handler det om, at vi vil gøre det så let som muligt at komme af med sit affald på den mest miljørigtige måde«, skriver han.

Jakob Hjuler Tamsmark påpeger, at det er en forsøgsperiode, og derfor må resultaterne vise, om ordningen skal være permanent.

»Selv om der er udfordringer med affald i eksempelvis festgaderne og andre steder, hvor der er mange mennesker samlet, er de fleste københavnere gode til og indstillet på at bruge affaldskurvene«, skriver han.

Københavns Kommune har et overordnet mål med at bringe affaldssorteringen på gaden. Inden 2024 ønsker den, at borgerne sorterer 70 procent af deres affald. Det gælder også affaldet, der bliver genereret uden for hjemmet.

Teknik- og miljøforvaltningen har derfor sendt målet af sted som et udkast til en kommende høring i affaldsplanen for 2024.