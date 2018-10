Bispeengbuen er en torn i øjet og øret: Motorvej på 2. sal i storbyen skal væk Ved at spare renovering og skybrudssikring med kloakrør ved Bispeengbuen i København kan der findes flere hundrede millioner kroner til i stedet at lægge motorvejen på søjler ned i en tunnel. To borgmestre skal nu mødes med transportministeren.

Den snor sig over en lille kilometer som en betonslange i anden sals højde gennem den tætte by.

Bispeengbuen, et lille stykke statsvej midt i hovedstaden med suset fra 50.000 biler frem og tilbage hver dag, har siden åbningen i 1972 været en torn i øjet – og øret – på beboerne på grænsen mellem Frederiksberg og København.

Nu viser der sig måske mulighed for at få finansieret en flere år gammel idé om, at vejbanen på betonpiller fjernes og erstattes af en tunnel.

Det er snart 50 år siden, byggeriet af Bispeengbuen begyndte, og den står over for snarlig renovering, der vil løbe op i omegnen af 125 millioner kroner. Men hvorfor ikke bruge de penge på at grave vejstykket ned i stedet for at lappe på den gamle beton?

Hvis åen åbnes vil det være meget attraktivt at bo der Jan E. Jørgensen, V

I en tværpolitisk alliance er Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen, der også er viceborgmester på Frederiksberg, gået sammen med Københavns miljø- og teknikborgmester fra Enhedslisten, Ninna Hedeager Olsen, om den plan, og senere på måneden har de en mødeaftale med transportminister Ole Birk Olesen (LA) om sagen.

Tanken om, at Bispeengbuen får forlænget sin levetid, behager ikke Ninna Hedeager Olsen (EL):

»Når regeringen alligevel skal bruge et stort beløb på at forlænge levetiden på Bispeengbuen, kan de lige så godt give pengene til os. Hvorfor bruge 125 millioner kroner på noget, som ikke er populært hos nogen«.



Jan E. Jørgensen har heller ikke meget tilovers for »buen«: »I dag ville man aldrig bygge sådan. Det ødelægger byen, giver ar, skaber mure mellem bydele. Den skal væk«.

Åen frem igen

Andet led i de to borgmestres forslag er, at Ladegårdsåen, som i dag løber i et rør under den 6-sporede motorvejsbro, samtidig skal op i dagslyset og gendannes sammen med den våde eng, den engang løb i, og samtidig være vandreservoir for de store mængder regn, København vil blive udsat for på grund af klimaændringer.



De to politikere vil gå til forsyningsselskabet Hofor, der står over for at bruge over 400 millioner kroner på at skybrudssikre området omkring Bispeengbuen ved at lede regnvandet i kolossale rør ud i Øresund. Men man kan også holde vandet tilbage ved at fritlægge åen og lade regnvandet sive ned i det grønne område omkring vandløbet, argumenterer Hedeager Olsen og Jørgensen.

Tilsammen er der dermed muligheder for at finde adskillige hundrede millioner kroner, måske over en halv milliard kroner, til et kombineret tunnel- og åprojekt. Frem for betonrenovering og store kloakrør.

»Det er oplagt, at en genskabt eng vil være et godt projekt. I stedet for, at vandet skal løbe i rør ud i Øresund, vil det blive i området«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Frederiksbergs Jan E. Jørgensen er klar over, at både Københavns og Frederiksberg kommuner også selv kommer til at poste penge i projektet. Men samtidig lokker indtægter: Ved at fjerne vejen og fritlægge åen opstår der mulige byggegrunde, som kan blive mange penge værd.

»Der skal jo være mulighed for at bygge i højden. Især hvis åen åbnes, vil det være meget attraktivt at bo der. Desuden kan der blive tale om stigende grundværdier i områderne omkring Bispeengen med deraf følgende beskatning med grundskyld. Det bør også regnes med«, siger Jan E. Jørgensen.

Oven i sparede udgifter til betonrenovering og kæmpe kloakrør samt indtægter fra byggegrunden ser den københavnske borgmester Ninna Hedeager Olsen en fjerde indtægtsmulighed: De parkeringsindtægter, som kommunen ifølge en ny lov ekstraordinært skal aflevere til staten, skal ifølge bestemmelsen bruges til infrastruktur.

»Det vil være helt naturligt at bruge en del af dem på en tunnel, som vil komme mange borgere i hovedstaden til gavn«.



Transportminister Ole Birk Olesen har ikke ønsket at stille op til interview inden mødet med de to borgmestre, men i en mail til Politiken fra hans pressekontor fastslår ministeren, at »Bispeengbuen opfylder sit trafikale formål som vigtig vejforbindelse mellem København og Nordsjælland«.