Plan til 20 milliarder: Gigantisk kunstig ø ud for København skal skaffe nye boliger til 35.000 og klimasikre hovedstaden Regeringen vil bygge ny ø ud i vandet ved Refshaleøen, Lynetteholmen, hvor der skal bygges boliger til 35.000. Grundsalg skal skaffe penge til metro og ringvej rundt om København. »Et Kinderæg«, siger Lars Løkke Rasmussen

En jættestor investering i omegnen af 20 milliarder kroner skal ved hjælp af byggeri af en kunstig ø fremtidssikre København og skabe plads til nogle af de titusinder af mennesker, som byen ventes at vokse med i de kommende årtier.

Regeringen præsenterede i formiddag planerne om en helt ny bydel ved Refshaleøen, som skal bygges ud i vandet på en ø ved den gamle fæstningsø Trekroner.

Den nye ø skal løse flere problemer på én gang:

På øen skal der bygges 35.000 boliger og samtidig skal halvøen indgå i klimasikringen af hovedstaden.



Grundsalget på den kommende ø, Lynetteholmen, skal skaffe penge til mere metrobyggeri og derudover være med til at finansiere en havnetunnel til biler under havnen, som skal være en del af Københavns kommende ringvej. Der skal desuden være brugerbetaling i havnetunnelen.



»Et Kinderæg der løser flere problemer på én gang«, som statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde på pressemødet om den gigantiske plan, der rækker helt frem til 2070, hvor øen ventes at være fuldt udbygget.





Overborgmester Frank Jensen (S) sagde, at byggeriet af Lynetteholmen skal fremtidssikre København og være med til at priserne på boliger i hovedstaden holdes i ave og »sikre bedre vejfremkommelighed«.

»Vi bygger et helt nyt landområde, der ikke findes i dag, men som vil være velkendt og genkendeligt, for København er allerede i forvejen skabt af holme og opfyld såsom Christianshavn Islands Brygge, Nordhavn og Amager Fælled«, nævnte overborgmesteren.

Et vigtigt element i planen er at få bygget en havnetunnel – det er også kaldes Østlig Omfartsvej - som skal forbinde Sjælland med Amager. Foreløbig er der tegnet to mulige linjeføringer.

Ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) kommer hele projektet til at koste »nul kroner» gennem salg af grundene på den kunstige ø.

Der dannes et datterselskab til hovedstadens udviklingsselskab By & Havn, som skal stå for byggeriet af Lynetteholmen, og hvor stat og Københavns Kommune ejer hver sin halvdel.

Men pensionskasser skal også inddrages.



»Der er pensionskasser på Refshaleøen, og dem skal vi også have et samarbejde med« siger statsministeren

På pressemødet fremgik det også, at regeringen omkring årsskriftet planlægger at fremlægge en meget omfattende hovedstadsstrategi.

Regeringen har gentagne gange været beskyldt for »københavnerbashing« og for til gengæld at forkæle andre dele af landet. Lars Løkke Rasmussen blev spurgt på pressemødet, om projektet er et forsøg på nu at styre statens penge i retning af hovedstaden, men han understregede flere gange, at det unikke ved Lynetteholmen er, at den skal finansiere sig selv.

»Uden at vi skal henvende os til skatteborgene i det ganske danske land kan vi etablere en ny bydel«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Der er allerede nu nye kritiske røster fremme, selv om planen er forsøg på at skabe begejstring om byudviklingen i København, som i nogle år har været præget af kritik af nybyggerier på områder, som københavnerne ønsker urørt.

Kritikken er især vendt mod havnetunnelen. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger i en kommentar, at »havnetunnellen skal pilles ud af ligningen«, fordi den samlet set vil øge biltrafikken i København, »hvilket vil være ødelæggende for arbejdet med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og flere steder i byen skabe mere trængsel og luftforurening«.

Opdateres