Borgere protesterer mod byggeri i Fiskerhavnen: »I har lagt jer ud med Sydhavnen. Folk er tossede« Beslutningen om at bygge på Stejlepladsen i Sydhavnen bliver mødt med stor protest. Vi tror på, at vi kan få planen stoppet, lyder det fra arrangører af debatmøde.

»Man flyttede en lort fra et sted til et andet. Hvorfor overtrumfer man den mindste bydel i København for at få penge i kassen?«

Klapsalver fra salen følger.

Sådan siger en Sydhavns-beboer om Borgerrepræsentationens beslutning om at bygge ved Fiskerhavnen i stedet for Amager Fælled.

En skov af hænder vidner om, at de fremmødte har en lang række ubesvarede spørgsmål til, hvorfor deres fredede naturområde skal danne rammen om et etagebyggeri med 550 boliger.

»Har I overhovedet sat jer ind i, hvad der sker herude?«, spørger en anden blandt publikum.

Sejlforeningen Enigheden i Sydhavnen i København er torsdag aften fyldt med lokalområdets beboer og politikere fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikal Venstre, som nu står til regnskab for den omstridte beslutning.

Borgerne føler sig oversete, fordi Borgerrepræsentationen i starten af september måned besluttede, at Amager Fælled-byggeriet i stedet skal ligge i Sydhavnen.

»I har lagt jer ud med Sydhavnen. Folk er tossede«, lyder det videre fra publikum. Klapsalver fra salen følger igen.

»Vi vil stoppe byggeriet«

Debatmødet er arrangeret af Fiskerhavnens Venner, og der er mødt så mange op, at flere må enten stå eller sidde på gulvet. Foreningen har fået trykt både t-shirts og lavet badges med deres budskab, og der er kaffe og kage til alle fremmødte.

Det er en stor lokalprotest, lyder det fra arrangørerne.

»Vi er fast besluttet på, at vi vil stoppe det her byggeri, for det er helt forkert. Det er gået henover lokaludvalget. Der var ikke nogen, der hørte noget, før vi kunne læse det i avisen«, siger Karsten Clausen, som er arrangør og en del af Fiskerhavnens Venner.

»Mit håb er, at der kommer så stort et pres herude fra, at det kan få politikerne til at tage beslutningen op igen«, fortsætter han og fortæller, at han tror på, at det kan lade sig gøre.

Facebook-siden ’Fiskerhavnens Venner’ har i skrivende stund 1.914 medlemmer, og en video, som gruppen delte for fem dage siden, har nu mere end 12.000 visninger.

Foreningen står også bag en underskriftindsamling mod byggeriet, som har fået næsten 3.000 mennesker til at skrive under online.

’Midt om natten’-stemning

Der har længe været store protester mod byggeriet på Amager Fælled, og derfor kom politikerne i Borgerrepræsentationen 20. august med et katalog over alternativer. Et af dem var Stejlepladsen i Sydhavnen, og det blev med budgetforliget for 2019 først i september måned besluttet, at der på den fredede grund skulle bygges 550 nye boliger.

En beslutning, borgerne føler, gik for stærkt.

Klaus Mygind (SF) anerkender, at lokalområdets inddragelse forud for beslutningen har været utilstrækkelig.

Er det ikke forkert, at man bygger et sted, hvor man ikke har hørt borgerne inden?

»Det vil det være. Men det var en del af den kamp, der var. Mange mente, at beslutningen var lukket (med Amager Fælled, red.), men så fik vi genåbnet den. Og derfor fik vi et nyt problem«, siger han.

Med i budgetforliget er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Udenfor står Alternativet og Enhedslisten, som ikke bakker op om byggeriet.

»Der er tre grunde til, at det er en dårlig idé at bygge her. Det er måske det sidste sted i København, hvor du kan finde ’Midt om natten’-stemning, området er fredet, og beslutningen er blevet trukket ned over hovedet på dem, der bor her«, siger Charlotte Lund (EL) under debatmødet.

Affredningen af Stejlepladsen ved Fiskerhavnen vil komme til at foregå i Folketinget.