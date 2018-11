Københavnerne kan leve et år længere, hvis luftforureningen mindskes Det vil kræve markante politiske tiltag, men hvis luftforureningen i København kommer på niveau med mængden af forurening på landet, vil københavnerne i gennemsnit kunne leve et år længere, viser nyt studie.

Et år længere at leve i. Det kan københavnerne i gennemsnit se frem til at få, hvis luftforureningen i hovedstaden nedbringes til samme niveau som på landet.

Det viser ny forskning fra Københavns Universitet. Og det er ikke kun længere levetid, men også bedre livskvalitet har københavnerne udsigt til, hvis luftforureningen nedbringes betydeligt.

»Vores studie viser, at borgerne også vil få flere sygdomsfri leveår. Der vil gå længere tid, inden de risikerer at få eksempelvis hjertekar-sygdomme, KOL eller diabetes. Det er store folkesygdomme, som blandt andet skyldes luftforurening«, siger professor Steffen Loft, der er leder for Institut for Folkesundhedsvidenskab og en af forskerne bag studiet.

Forurenende køretøjer skal ud

Den helt store synder til luftforureningen er ifølge Steffen Loft dieselkøretøjer, og disse skal udfases, hvis københavnernes levetid skal forlænges. Det er et ambitiøst scenarie, erkender Steffen Loft.

»Enten skal alle dieselmotorerne og benzinbilerne ud af København, eller også skal de forurenende køretøjer tilføjes en meget moderne teknologi, der gør, at de ingen udslip giver«, siger han.

Den nye forskning ser på mængden af kvælstofdioxid, NO 2 frem for partiklerne fra udstødningsrør, som nuværende studier om trafikforurening, beskæftiger sig med. Ifølge Steffen Loft har de studier undervurderet effekten af trafik, fordi det ikke har været muligt at tage hensyn til, at udstødningspartikler er særligt farlige.

Forskerne har fundet frem til, at forureningen med NO 2 er cirka tre gange højere i København sammenlignet med i et landområde lidt uden for Roskilde, hvor samarbejdspartnere fra Aarhus Universitet har foretaget målinger.



Færre med hjertekarsygdomme

»Det, vi har fundet frem til, er et bedre, mere præcist bud på, hvad trafikforurening koster af liv i Københavns Kommune. Samtidig er det en demonstration af et nyt værktøj, der kan bruges til at udregne gevinsten ved forskellige indgreb fra politisk side«, siger Steffen Loft.

Undersøgelsen viser, at hvis luftforureningen nedbringes til samme niveau som på landet, vil man i 2040 kunne reducere antallet af mænd med hjertekarsygdomme med 680 per 100.000 mænd. Antallet af kvinder med KOL vil kunne reduceres med 650 per 100.000 kvinder.

Politisk handling

For at forhindre et stort antal sygdomstilfælde og forlænge middellevetiden med et helt år for københavnerne skal der ske noget drastisk fra politisk side, mener Steffen Loft.

»Der er politiske diskussioner og tiltag i gang med udvidelse af miljøzonerne og større krav, men det kan gøres bedre. Man kan skærpe meget mere«, siger han.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (Enh.), kalder på større handlerum fra Christiansborg.

»Det fornuftige valg skal også være det lette valg. Når der er trængsel på cykelstierne, skal vi gøre dem bredere, så det altid er hurtigst at cykle. Og så handler det også om oplysning, så københavnerne ved, at herfra og hertil tager det faktisk kun syv minutter på cykel, men ni minutter i bil«, siger hun.

Samtidig arbejdes der i Københavns kommune for at gøre buslinjerne eldrevne og for at sikre, at de tunge køretøjer, der udfører arbejde for Københavns Kommune, er så grønne som muligt.

»Det er svært for mig at sige noget nyt, vi vil gøre, for vi gør allerede det, vi kan som kommune. Udover det har vi simpelthen brug for hjælp fra regeringen«, siger Nina Hedeager Olsen.