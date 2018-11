Red cyklister og gør hovedstaden smuk Forbyd privatbilismen i indre København

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Har duogså været vidne til, at en cyklist er kommet til skade i et færdselsuheld? Eller har du måske selv måttet ned at smage på asfalten?

Det er efterhånden dagligdag for cyklister som dig og mig – at vi må hive hårdt i bremsen, fordi der er en bilist, der ikke ser os derinde på cykelstien. Særligt os, der færdes i København.

Tal fra Vejdirektoratets opgørelse i 2015 viser nemlig, at det årlige antal cyklister i Københavns Politikreds, der kommer til skade i færdselsuheld, er dobbelt så stort som landsgennemsnittet. Det er et kæmpe problem.

Men hvordan kommer vi denne nedslående tendens til livs? Hvordan kan vi sikre de bløde trafikanter og sørge for, at færre cyklister kommer til skade i en by, hvor folk har travlt? Vi vælger da den grønneste løsning – vi forbyder privatbilismen i indre København.

Det lyder måske tosset – men tænk engang, hvad det vil få af betydning for vores alle sammens hovedstad.

Ikke nok med, at der bliver plads til bredere cykelstier og fortov, hvis vi skærer et par vejbaner fra de bredeste veje, så vi samtidig kan mindske trængslen blandt de bløde trafikanter og dermed øge sikkerheden og fremkommeligheden for disse. Vi slipper desuden for store forsinkelser med offentlig transport, fordi busserne ikke længere skal holde i kø på vejene i myldretiden.

Men misforstå mig nu ikke. Forslaget handler ikke om, at al motordreven trafik skal fjernes fra de københavnske gader. Forslaget handler derimod om at fjerne al den trafik, som ikke er strengt nødvendig i vores by.

Der vil stadig køre offentlig transport – forhåbentlig på elektricitet eller biogas. Og erhvervsdrivende vil stadig kunne færdes i motorkøretøjer, så vores håndværkere, flyttefolk, ambulancereddere og taxachauffører kan komme os til undsætning. På den måde bevarer vi byens sammenhængskraft, mens vi passer på de mest udsatte i trafikken.

Og ikke nok med, at vi gør Københavns indre by til et mere fremkommeligt og sikkert sted at færdes. Vi snakker så meget om, hvordan vi skal redde Jorden, når drivhusgasserne hober sig op i vores atmosfære. Her har vi et forslag, der vil reducere forureningen i København, så både vores samvittighed og vores luft bliver ren igen. Og tænk, hvilken effekt det kunne have på landsplan, hvis man indførte det samme forbud i centrum af alle de største byer i Danmark og skiftede benzinbusserne ud med bæredygtig offentlig transport.

Nu er der måske nogen, der vil indvende, at det jo ikke skal gå ud over bilisterne i vores by, at der kan være trængsel og travlhed i gaderne.

Men hvem skal det så gå ud over?

For alternativt lader vi stå til, og så viser statistikken, at det er cyklisterne, det går ud over, og de betaler ikke kun med kontanter eller tabt tid – de betaler med krop og liv.

Hvis vi sparker bilerne ud af indre København, kan vi sætte København tilbage på ret kurs

Jeg ved da godt, at det ikke bliver en billig affære, hvis vi både skal bygge veje om, have mere offentlig transport og måske endda gøre det billigere at komme en tur med bussen.

Men lad jer nu ikke blænde af det lange lys. Jeg ser det lidt, ligesom når vi mennesker tegner en brandforsikring. Vi kan ikke vide, om vores hjem brænder ned, og det kan virke som mange penge at betale, når vi ikke ved, om vi nogensinde får noget for dem, men hvis vores hjem brænder ned, og vi ikke har en forsikring, bliver det langt dyrere end den forsikring, vi kunne have tegnet.

På samme måde kan vi ikke vide, om det københavnske klima bliver bedre, eller om der vil være markant færre trafikuheld, hvor cyklister kommer til skade – men vi kan være sikre på, at udgifterne ved at forbyde privatbilismen i indre København er bagateller i sammenligning med de skader, som luftforureningen og trafikuheldene forårsager på mennesker.

Derfor giver det kun god mening, at vi investerer i vores alle sammens sikkerhed og fremtid.

Prøv at forestille dig, at København til næste år ikke bliver kåret til Lonely Planets bedste bud på et rejsemål for turister, men at København i stedet bliver kåret til den mest klimavenlige by i verden eller den bedste by at bo i – fordi vi prioriterer at bruge gaderne til liv og leg frem for udstødning og uheld.

Vi har været kørt ud på et sidespor, men hvis vi sparker bilerne ud af indre København, kan vi sætte København tilbage på ret kurs.