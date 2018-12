Borgmester erkender: København har lavt serviceniveau for psykisk syge

Det er paradoksale tider for psykisk syge i København. På den ene side er der næste år sat 15 millioner kroner ekstra af på området – på den anden side skal psykiatrien spare mærkbart flere steder.

En af konsekvenserne er, at en café med navnet Vigør i Nordvestkvarteret, hvor 15-20 psykisk syge er ansat i forskellige ordninger for at komme ud blandt andre og lære at fungere på en arbejdsplads, lukker endegyldigt i næste uge.

Det sker på trods af, at et enigt lokaludvalg på Bispebjerg har protesteret over at slutte et projekt, som »har knækket koden for, hvordan man får psykisk syge i arbejde«. Sådan står der i et brev fra udvalget til Borgerrepræsentationen.

Trine Schaltz fra lokaludvalget peger på, at man i psykiatrien taler meget om recovery (helbredelse, red.), og at de udsatte skal arbejde i større eller mindre omfang, »og så lukker man et velfungerende tilbud, som kommunens medarbejdere oven i købet selv har sat i gang, og det er meget demotiverende«.

»Jeg tror på, at flere af de sårbare mennesker, som arbejder på Vigør, kan komme videre til mere varige ansættelser som fleksjob«.

I foråret var det i første omgang på tale i socialudvalget at lukke et andet tilbud til psykisk syge i Nordvest, værestedet Mamma Mia. Den beslutning blev omgjort, efter at Mamma Mia havde protesteret blandt andet via medierne. Samme mulighed har Cafe Vigør ikke, fordi det er et kommunalt tilbud, hvor de ansatte ikke på samme måde kan stille sig på barrikaderne – fordi de skal være loyale – påpeger Trine Schaltz.



Hun kalder det »snyd«, at Cafe Vigør lukkes med henvisning til, at der er to tilbud af samme type i Nordvest: »Mamma Mia er et rent værested, mens Vigør er en arbejdsplads for psykisk sårbare«.

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) siger, at hun er »rigtig, rigtig ked af«, at Cafe Vigør lukker, og anerkender, at det er et velfungerende tilbud, som hun selv har besøgt.



»Men det var en bunden opgave at spare et større beløb, så det er udtryk for en benhård prioritering. Blandt andet fordi vi skal have etableret flere socialpsykiatriske botilbud«.

Mia Nyegaard nævner, at Cafe Vigør hører under socialforvaltningens aktivitets- og samværskonto ligesom det andet tilbud i Nordvest, Mamma Mia, og at det i en tid med sparekrav er meget med to væresteder i samme bydel.

Men Cafe Vigør er også arbejdsplads for 15-20 psykisk syge. Du kan vel ikke sige, at de, der arbejder på Vigør, bare kan tage hen på Mamma Mia, for der kan de ikke få job?

»Jeg kan kun sige, at Vigør ligger under ’aktivitet og samvær’ og lukkes, fordi der er et andet tilbud i Nordvest, Mamma Mia, på samme konto. Det blev et valg mellem pest og kolera«.

Nicki Lidén laver både mad og går til hånd med andre opgaver på café Vigør Foto: Emma Sejersen

Mia Nyegaard fastslår, at København er den by i 6-by-samarbejdet med Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers, der bruger næstfærrest penge pr. psykisk syg i botilbud, »så København har et lavt serviceniveau«. Ankestyrelsen har også kritiseret København for at have ventelister til kommunens psykiatriske botilbud.

Efterslæbet forklarer borgmesteren blandt andet med, at der i Københavns budgetter ikke år for år er reguleret i forhold til, hvor mange socialt udsatte og psykisk syge der har behov for hjælp – sådan som det sker for børn og ældre – men en sådan social regulering er indført fra i år.

»Så håber jeg, at mit budget i de kommende år ikke er under så stort pres«, siger Mia Nyegaard.