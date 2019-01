Nu prøver Frederiksberg igen: En ny plan for Værnedamsvej kan bane vej for et stort kontorhotel

Frederiksberg Kommune mødte i november kraftig beboermodstand mod byggeplanerne på Værnedamsvej.

Nu gør den et nyt forsøg på at fremlægge planer for, hvad der skal ske med bygningerne og området, når den franske skole på stedet flytter ud.

Men det er blot mere af det samme, frygter talsmanden for de beboere, der i efteråret fandt sammen for at sikre en udvikling af området, som passer med den populære handelsgades særpræg og ånd.

Kommunens nye startredegørelse for grunden med skolen - der tegner det, der skal ske med området - lægger op til at udvide bygningsvolumen på arealet med 2.000 kvadratmeter og skaffe plads til 70 biler inde på grunden. Ønsket er, at der skal være boliger, hotel eller kontorhotel samt butikker eller cafeer i den passage, der åbnes fra Værnedamsvej gennem grundstykket til Frederiksberg Allé.

Facaden på den tidligere Sløjdskole bevares, mens en stor del af den resterende bygning rives ned, så den samlede etageareal kan øges markant. Skolebygningerne indrettes til boliger. De cykelskure, der i dag står på grunden, fjernes til fordel for byhuse på to og en halv etage med boliger.

Der skal bygges en parkeringskælder med bilelevator for at skaffe plads til de omkring 70 biler, kommunen vil tillade parkering i det i dag stort set bilfri område.

Men samlet set bygges der ikke mere nyt end der rives ned, understreger kommunen.

Lokale fremlægger et forslag om Prins Henriks Have

Beboernetværket Bæredygtigt Frederiksberg har til gengæld på sin facebook-side fremlagt et alternativt forslag til skolebygningerne og livet mellem bygningerne.

»Området er et vidnesbyrd om, hvordan et levende og støjende gadebillede har brug for et modstykke i form af et roligt og afdæmpet gårdmiljø. Et princip, som er blevet respekteret og dyrket gennem årtiers byudvikling«, skriver det i sit forslag.

Netværket foreslår blandt andet en Prins Henriks Byhave mellem husene med mulighed for nyttehaver i højbede, en legeplads og en løsning, der ikke indebærer, at der bygges flere kvadratmeter på grunden.

»Vi fandt, at vi skulle komme på banen og give vort besyv med i forhold til, hvad vi mener kvarteret kan bære – hvad der vil være godt for kvarteret samlet set. Vi er blevet skudt i skoen, vi er ’nejhatte’«, forklarer Torsten Rojas-Danielsen, der er talsmand for beboernetværket.

»Vores forslag følger de principper, Frederiksberg Kommune selv har stukket ud. Man vil være en grøn kommune og skabe ro i baggårdsmiljøerne. Så det flugter med de rammer, kommunen selv opstiller«, tilføjer han.

Kritik: Kommunens plan er ikke fyldestgørende

Han mener ikke, at den nye startredegørelse for projektet giver de nødvendige svar på, hvordan man fra rådhusets side vil løse problemerne på stedet.

»Den største knast er, at når man bygger så meget, skal der følge parkeringsplader med. Og det er ikke afklaret, hvordan de vil passe så mange pladser ind. Parkeringskælderen skal efter planen højst rumme 70 biler, men med de regler, kommunen selv har, burde der være plads til 121 biler«.

»Man burde med rette kunne forvente, at de havde løst de store problemer, der er med et så omfattende byggeri«.

Bæredygtigt Frederiksbergs talsmand opfordrer de folkevalgte til at sikre, at det bliver langt mere konkrete og nøjagtige planer, de skal tage stilling til, inden de siger ja eller for den sags skyld ned til at gå videre.

»Der blev sidste gang sendt et klart politisk signal om, at projektet skulle nedskaleres. Nu har man barberet cirka ti procent af kvadratmetrene væk. Det flugter ikke ordentligt med de signaler, der blev sendt fra politikerne. Mange af de kontroversielle punkter er ikke løst«, forklarer Torsten Rojas-Danielsen.

»Politikerne må bede om en mere oplyst ramme. Jeg håber, at de vil kigge med kritiske øjne på det her«.