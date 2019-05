Slut med roderiet på fortovene: København vil have styr på elløbehjulene i den indre by

Udlejerne skal pålægges at have styr på, hvor de små køretøjer stilles, foreslås det. Politikerne skal tage stilling til en forsøgsordning, der skal sætte grænser for antallet af elløbehul og udlejningscykler i byen.