Alle københavnere skal have et stykke med grønt inden for 300 meter fra hjemmet

NORDHAVNSTIPPEN

Nordhavnen blev anlagt i årene frem til 1918, da et område i Svanemøllebugten nord for Frihavnen blev fyldt op.

Der kom industrihavn, oplagspladser, virksomheder og skudehavn på det nye areal.

Yderst ligger Nordhavnstippen som et i dag urørt naturområde, men som længe har været udlagt til at huse mere industri, hvor søerne skulle fyldes op og dyre- og planteliv fjernes for at gøre plads til fabrikker.

Flere organisationer har foreslået, at der oprettes en stor naturpark på de yderste dele af Nordhavnen. Du kan læse om deres forslag på sammenslutningens hjemmeside.

