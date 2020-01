Ny metroring er lukket: Metrobusserne kører, men helt fejlfrit går det ikke

Metrobusserne, som erstatter Metroring 3 de næste to uger frem, har svært ved at følge tidsplanen. Men folk kommer frem, dog med forlænget rejsetid.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Hov, hvorfor ændrer den sig fra 0 minutter til 12 minutter?« spørger en kvinde til en anden under en sort paraply ved stoppestedet mellem Hovedbanegården og Istedgade.

De står sammen, to vidt fremmede, og deles om en enkelt paraply, som skærmer dem fra januarvejret, der byder på regn hele dagen.

Begge kvinder skal med metrobussen for første gang. Line Jakobsen på 34 år er på vej ind på arbejde, og har mens hun venter på bussen fået plads under en paraply fra en anden rejsende. Line Jakobsen satser på, at det er den eneste gang, hun skal benytte metrobusserne.

»Det er kun fordi, det ikke kunne være anderledes i dag. Jeg plejer at cykle«, siger hun og tilføjer:

»Jeg synes, at det er for bøvlet med metrobusserne. Det er lidt fjollet, at de ikke kunne have lavet de to nye metroringe på samme tid«.

Foto: Miriam Dalsgaard Lukket er der, og lukket bliver der til d. 26 januar, hvor Metroring 3 igen skal åbne.

Lukket er der, og lukket bliver der til d. 26 januar, hvor Metroring 3 igen skal åbne. Foto: Miriam Dalsgaard

Metroring 3, som åbnede i september, er fra i nat klokken 04 lukket i to uger frem. Det sker fordi den kommende Metroring 4 ud til Nordhavn skal forbindes med Metroring 3.

Busserne kommer lidt sporadisk forbi Hovedbanegården og sætter en håndfuld af. De sidste to busser kom med 2 minutters mellemrum. Der går 20 minutter før, at der igen kommer en bus forbi, som tom kører videre.

Hvad skal jeg gøre nu?

En servicemedarbejder iført neongul vest og paraply står foran den lukkede metro ved Hovedbanegården og guider undrende folk, der havde håbet, at skulle med metroen. Han forklarer til de mange forvirrede, at Metroring 3 er lukket, og ja, de næste to uger frem, mens han peger folk i retning af den nærmeste metrobus.

Foto: Miriam Dalsgaard I regnvejr står der en servicemedarbejder, klar til at hjælpe alle dem med spørgsmål til den lukkede metroring.

I regnvejr står der en servicemedarbejder, klar til at hjælpe alle dem med spørgsmål til den lukkede metroring. Foto: Miriam Dalsgaard

»Hvordan kommer man til runddelen?« spørger Emil Lynge på 31 år manden i den gule vest.

»Det kommer an på, hvilken runddel du skal til«, svarer han.

Emil Lyngbo på 31 skal hjem til sin kæreste og sin datter ved Nørrebros Runddel. Han går mod Istedgade, hvor han skal vente på den næste metrobus. Emil regner ikke med at benytte metrobusserne ofte, da han hellere vil cykle. Den forlængede rejsetid med metrobusserne, er heller ikke noget, der taler for at finde rejsekortet frem.

Tre nye busruter

Mens de to nye metrolinjer skal forbindes, må passagererne tage metrobusserne på linje 111M eller 222M. De to nye busruter følger den eksisterende Metroring 3 i hver deres retning på det meste af strækningen. Ifølge skiltningen ved busstoppene kommer busserne hver 7-8 minut om dagen. Om aftenen går de en gang i kvarteret og om natten går de hver halve time.

Foto: Miriam Dalsgaard Om natten kører metrobusserne kun hver halve time, så skal du hjem fra en bytur de næste to uger, er det måske en god idé at tjekke rejseplanen først.

Om natten kører metrobusserne kun hver halve time, så skal du hjem fra en bytur de næste to uger, er det måske en god idé at tjekke rejseplanen først. Foto: Miriam Dalsgaard

Der kommer derudover også linje 444M på den mest benyttede del af ruten, som kører i myldretiden fra 06-09 og 14-18. Den kommer til at køre mellem Svanemøllen Station ind til byen med endestation ved Vesterport hvert 7-8 minut.