Vi tog med Mette Frederiksen på byvandring gennem København i nat: »Det er en heftig drukkultur«

Beboerorganisationer havde inviteret statsministeren til at se, hvor slemt, det står til i Indre By, når musikken buldrer og værtshusgæsterne fyldes med billig sprut. Det var ikke opmuntrende, erkendte hun bagefter.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mette Frederiksen stammer fra Aalborg.

Det er en by, der blandt andet er kendt for værtshusgaden Jomfru Ane Gade. Den har hærdet enhver nordjyde. Men den har slet ikke de problemer, statsministeren mødte, da hun lørdag aften tog en spadseretur gennem det indre København sammen med sin socialdemokratiske partifælle, overborgmester Frank Jensen.

Det, hun så, rystede hende noget: »Det er en heftig drukkultur«, lød hendes bedømmelse efter at være gået fra Gothersgade til Rådhuspladsen gennem et mylder af mennesker og de dyre biler, der cirkulerer rundt i bylivet om natten, hvor de med nedrullede vinduer giver smagsprøver på de seneste techno- og rapnumre.

Voldsomt overfald fik Frederiksen til at besøge Gothersgade

Turen gik forbi det sted, hvor en gymnasieelev for blot to uger siden blev offer for et voldsomt angreb, hvor gerningsmanden slog ham bevidstløs, smed ham ud foran en kørende bil og til sidst hoppede på sit offers hoved.

Det brutale overfald fik flere beboerforeninger til at invitere statsministeren til at se, hvad der egentlig sker i Indre By i nattetimerne.

»Vi kan og vil ikke tillade, at København forslummer i afstumpet vold, druk, narko og hærgen«, skrev beboerformændene i et læserbrev i Politiken.

Den invitation greb statsministeren med det samme. Til beboerrepræsentanternes store glæde.

Efterlyser politisk handling

En af dem er Søren Rud, der er formand for Nørre Kvarters Beboerforening, der omfatter det såkaldte Pisserende-kvarter, som ifølge de lokale er ved at segne under følgerne af de mange natbevillinger, kommunen har givet til restauratører i området. Der er værtshuse, barer og diskoteker i noget nær hvert tredje hus i det historiske område.

Foto: Mads Nissen Interessen for at hilse på statsministeren var stor. Så kunne festen godt vente lidt.

Interessen for at hilse på statsministeren var stor. Så kunne festen godt vente lidt. Foto: Mads Nissen

Derfor håber Søren Rud, at Mette Frederiksens tur gennem de nattelivsprægede gader ville åbne hendes øjne for, at noget skal gøres. Der er brug for løsninger på de voldsomme problemer med støj og møj - og ikke mindst vold. Beboerformanden har i flere år forsøgt at få de københavnske lokalpolitikere til at gøre noget effektivt for at få styr på problemerne.

»Forståelsen er der. De er alle forstående og interesserede og har da gjort nogle ting, men det er bare blevet ved med at eskalere. det grundlæggende - at nattelivet er for voldsomt - er der ingen, der gør noget ved. Det er stukket helt af«, sagde han.

Fyldte fortove og gader, der sejlede

Spadsereturen blev et forhindringsløb for statsministeren, overborgmesteren og de to beboerformænd. Flere steder har barer afspærret fortovene, så deres kunder kan stå i kø foran indgangen. Andre steder var fortovene fyldte af fulde festgængere, på vej fra den ene bar til den anden.

Mette Frederiksen havde taget et par langskaftede sorte støvler på. Det var fornuftigt: Det, der flød i rendestenen, var sine steder ikke regnvand, men udslip fra værtshusgæster, der havde fået for meget.

Det var ikke en af de værste aftener, statsministeren tog sin tur gennem byen på.

»Vi er på 5 ud af 10«, forklarede beboerformand Hannibal Holt, da hun spurgte, hvor slemt det var denne aften i København. »Det er ikke specielt voldsomt«.

Og så alligevel. For gaderne var fyldt med meget unge og meget påvirkede mennesker. Nogle ville gerne hilse på statsministeren, halvsnaldrede forbipasserende skulle rose hende og have en selfie, mens der lige ved siden af blev givet hjælp til en mand, der var væltet tilsyneladende hamrende beruset om på gaden.

Foto: Mads Nissen Mette Frederiksen så barer i massevis og gader fyldt med fulderikker, da hun blev præsenteret for de gener, byens værtshusliv giver beboerne i det indre København.

Mette Frederiksen så barer i massevis og gader fyldt med fulderikker, da hun blev præsenteret for de gener, byens værtshusliv giver beboerne i det indre København. Foto: Mads Nissen

Det var en øjenåbner for Mette Frederiksen, der godt kunne se, at den er gal og at der er to problemer, der må gøres noget ved: »Der er hensynet til jer, der bor her. Og der er den alkoholkultur, vi kigger ind i«, mente hun.

Det skal koste at bryde reglerne

Københavns overborgmester Frank Jensen fortalte om kommunens ansættelse af et par støjvagter, der er ansat til at opsøge støjende restaurationer og forsøge at overtale dem til at skrue ned for musikken. Om den videoovervågning, der gjorde det muligt at opspore og anholde gerningsmanden bag angrebet i Gothersgade for to uger siden. Men også om de bevillinger, kommunen ikke kan få lov at trække tilbage fra restauratørerne, selv om reglerne ikke overholdes.

»Vi kan ikke tage bevillingerne, medmindre politiet indstiller til det«, sagde han, men erkendte samtidig, at nogle etablissementer får for lang snor: »Jeg er enig i, at dialog ikke er løsningen, hvis restauranterne ikke overholder reglerne«.

Kom der konsekvenser af regelbrud i forhold til bevillingerne, vil meget være vundet, mener de to beboerformænd. De er også fortalere for at forbyde alkohol på gader og pladser, sådan som det kendes i storbyer i andre dele af Europa. Det kan, vurderer de, dæmme op for problemet med festen i gaden.

Ekstremt billig sprut lokker unge

Det hjælper heller ikke, at nogle barer sælger alkohol til spotpriser til meget unge gæster. Eller at 14-16-årige køber øl eller alkohol og drikker den på gaden i Indre By. Og afleverer det igen som opkast på husfacaderne. Problemet er velkendt, også for de unge, der gerne ville have et mobilfoto af sig selv med landets regeringsleder: »Alle de steder, hvor der er alkohol, eksploderer folk«, forklarede en ung mand.

Foto: Mads Nissen En statsminister på Rådhuspladsen? Klokken 01.00 om natten? Det kan kun ende med en selfie med nogle begejstrede forbipasserende.

En statsminister på Rådhuspladsen? Klokken 01.00 om natten? Det kan kun ende med en selfie med nogle begejstrede forbipasserende. Foto: Mads Nissen

Det er ikke kun den billige sprut, der plager byen, tilføjede overborgmester Frank Jensen: »Stofferne er blevet værre. Kokainen er blevet værre«.

»Bruger I ikke utroligt mange penge på at rydde op?«, spurgte statsministen sin partifælle. Da var klokken 01.00 og politikerne og beboerformændene var nået frem til Rådhuspladsen.

»Hvad er det vigtigste, I gerne vil give os med?«, spurgte Mette Frederiksen beboerformændene. At få gjort noget ved akoholkulturen, som den udspiller sig i et værtshusliv, der sælger shots for 5-10 kroner og at få sikret, at love og regler overholdes, lød nogle af svarene. Og sidst, men ikke mindst, at få mindsket mængden af barer med natbevilling i de hårdt plagede kvarterer.

Mette Frederiksen var efter turen klar til at se nærmere på det, der sker: »Spørgsmålet er, om man rammer balancen mellem dem, der bor her, og nattelivet. Det er en heftig drukkultur med værtshuse, der spekulerer i virkeligt at få de unge til at drikke. Støjen og volden er meget alvorlig. Der er en sammenhæng. Jeg er ikke opmuntret«, konkluderede hun og lovede, at hun vil tage det, hun så, med tilbage til Folketinget.