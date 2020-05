Det blev blodigt, da Lauritz blev angrebet i Gothersgade: Nu er to unge tiltalt for særlig rå vold

Et brutalt overfald på et tilfældigt offer fik statsministeren til selv at se, hvor slemt det går til i Københavns Indre By om natten. Hun var lettere rystet. Nu er to 18-årige tiltalt i sagen, der atter satte fokus på hovedstadens problemer med nattelivet.

Det skulle have været en festlig aften i byen for gymnasieeleven Lauritz, da han besøgte Gothersgade i det indre København en nat i februar.

Men han endte på Rigshospitalets traumecenter, gennembanket og smidt ud foran en bil.

Nu er to mænd på 18 år tiltalt for at have angrebet offeret, der fik en hjernerystelse, en brækket næse og et flækket øjenbryn, da gerningsmændene slog til. Den ene er anklaget for overfald af særligt rå, brutal eller farlig karakter, mens vedkommendes makker alene er tiltalt for medvirken til angrebet.

En af de tiltalte sættes i anklageskriftet sammen med yderligere et voldeligt overfald, der skete på Rådhuspladsen i december. Hver blev der trukket og brugt en kniv mod offeret.

Ifølge Københavns Politi er der i forbindelse med sagen mod de to også tiltaler for handel med euforiserende stoffer, ulovlig våbenbesiddelse og for trusler.

Mor krævede sikkerhed for byens unge værtshusgæster

Overfaldet på Lauritz fik offerets mor og beboerrepræsentanter i Indre til at slå alarm. Der har i flere år været store problemer med følgerne af det vildtvoksende natteliv og de store problemer, der følger med. Volden er blot et af dem.

»Der skal gøres noget ved banderne og ved sikkerheden for de unge, der går i byen«, sagde Lauritz mor, Karina Lindboe Wind. Hun indkaldte til en folkelig demonstration mod problemerne foran Folketinget, men måtte aflyse, da coronakrisen fik politikerne til at forbyde forsamlinger.

Ingen af os, der bor her, går igennem Gothersgade efter 20-tiden om aftenen. Det gør man bare ikke. Hannibal Holt

Hannibal Holt fra Grønnegade Kvarters Beboerforening fortalte efter angrebet på den unge mand, hvordan det, der sker i Indre By i nattetimerne, er stukket fuldstændig af for myndighederne.

»Det her skete i Gothersgade. Ingen af os, der bor her, går igennem Gothersgade efter 20-tiden om aftenen. Det gør man bare ikke. Vi véd, hvad den står på. Menuen er øretæver, aggression og dårlig stemning«, fortalte han.

»Der er ingen myndighed derude. Jo, vi har dialogvagter, der skal gå i dialog med folk, som er fuldstændigt pumpede. Kommunens tilgang er dialog, ’Vi må da kunne tale sammen’. Men det er svært med folk, som er blæst op på lattergas, kokain og sprut. Det er rystende at se, hvor let man tager på det her«.

Mette Frederiksen: En heftig drukkultur

De store problemer i hovedstaden, overfaldet på Lauritz var en del af, fik statsminister Mette Frederiksen til i begyndelsen af marts at tage en tur med lokale beboere gennem Indre By med dens mange værtshuse.

Volden i Indre By fik statsminister Mette Frederiksen (S) - i blå jakke - til at reagere og tage med beboerrepræsentanter og overborgmester Frank Jensen (S) på tur gennem natteliv for at på problemerne. Foto: Mads Nissen

Hendes konklusion var klar, da hun havde set, hvad der skete: »Det er en heftig drukkultur med værtshuse, der spekulerer i virkeligt at få de unge til at drikke. Støjen og volden er meget alvorlig. Jeg er ikke opmuntret«, sagde hun og lovede de lokale, at hun vil tage Københavns store problemer med den vilde værtshuskultur op på Christiansborg.

Så kom coronakrisen, der lukkede værtshusene og fik Mette Frederiksen til at koncentrere sig om indsatsen mod smittespredningen. Det kunne straks mærkes hos de københavnere, der bor i de dele af Indre By, hvor værtshuse og diskoteker har fået lov at brede sig. De kunne sove igennem en hel nat.

»København virkede som en almindelig by og ikke en belejret by i nat«, konstaterede Hannibal Holt.