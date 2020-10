Frank Jensen trækker sig som overborgmester i København

Frank Jensen færdig som overborgmester i København og som næstformand i Socialdemokratiet.

Efter i mere end to døgn at have kæmpet for sit politiske liv, er han fældet af en række sager om seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd.

»Nu forlader jeg, Frank Jensen, overborgmesterkontoret, og det gør jeg fra i dag«, siger Frank Jensen på et pressemøde uden for Kulturhuset på Islands Brygge.

Han går også af som næstformand i Socialdemokratiet og forventer, at partiets hovedbestyrelse senere i dag vil konstituere en ny næstformand.

59-årige Frank Jensen har siddet siddet som overborgmester i København siden 1. januar 2010 og skulle efter planen også have stået i spidsen for sit parti ved næste års kommunalvalg.

Ved det seneste valg i 2017 fik han 30.637 personlige stemmer, suverænt flest af alle i landets største kommune, hvor Socialdemokratiet har siddet tungt på magten i årtier.

Men nu er det altså slut for Frank Jensen, efter at Jyllands-Posten forleden kunne berette om to nye krænkelsessager med Frank Jensen i centrum.

Blandt andet har regionsrådspolitikeren Maria Gudme fortalt, hvordan Frank Jensen i 2012 under en glad aften i byen pludselig begyndte at rage hende på låret, da de sad på et værtshus. Også i 2004 og 2011 har Frank Jensen krænket kvinder, blandt andet i forbindelse med en julefrokost.

Sent søndag aften forklarede Frank Jensen sig på et møde med S-ledelsen i København, hvor et flertal udtrykte tillid til, at han kunne fortsætte som overborgmester, samtidig med at en advokatundersøgelse afdækker sagerne i partiet.

På det efterfølgende pressemøde erkendte Frank Jensen, at han i sine 30 år i politik ved flere lejligheder har krænket kvinder, men mente stadig, at han var den rette til at stå i spidsen for S i København og på den måde »være en del af løsningen« på samme måde som han har været en del af problemet.

Har sovet på det

Men efter »at have sovet på det« er det hans erkendelse, at hans person og de mange sager overskygger for Socialdemokratiets politiske projekt i Danmark og de planer han har for at videudvikle København.

»Jeg er glad for de 11 år, jeg har været med til at udvikle København til verdens bedste by«, siger Frank Jensen, der simpelthen synes, at mediepresset på hans person er blevet for stort.

»Men der er ikke noget, der er synd eller uretfærdigt i politik. Jeg er glad for mine 30 år i politik og har altid kæmpet for det, jeg tror på med et politisk sigte«.

















Opdateres