De grønne områder i København bliver mindre: Nu skændes politikere om, hvis skyld det er

Grønt er godt – for øje og for sind. For omgivelserne, boligpriserne, borgernes velbefindende og for miljøet. Derfor har Borgerrepræsentationen set gode grund til at plante flere træer mellem husene, give plads til flere blomsterbede og sikre flere græsplæner i en by som København.

Det er også målet. Men går det den rigtige vej? Tal fra interesseorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder så som anlægsgartnere, afslører, at det kniber.

I perioden 2011-2018 er de grønne arealer i hovedstaden gået tilbage med 1,4 procent. Hvor der i begyndelsen af årtiet var 20,7 kvadratkilometer grønne arealer, var det tal for to år siden nede på 20,4 kvadratkilometer.