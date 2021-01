Flere er anholdt: Sortklædte demonstranter støder sammen med politiet i København og Aalborg

Artiklen er opdateret klokken 20.30

Omkring 300 sortklædte mennesker er lørdag aften stødt sammen med politiet i området omkring Rådhuspladsen i København.

»Det går helt amok. Der bliver skudt med fyrværkeri og politiet har trukket deres knipler«, fortalte Politikens fotochef, Thomas Borberg, der var til stede, da urolighederne begyndte ved 18.30-tiden.

Foto: Thomas Borberg Demonstration mod coronarestriktioner i København har udviklet sig til kampe mellem politi og demonstranter.

»Det er tydeligt, at man opsøger en konflikt«, lød det fra Thomas Borberg, mens man kunne høre lyden af kanonslag og sirener i baggrunden.

Ifølge Rasmus Agerskov Schultz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, er der indtil videre to anholdte. Demonstrationen er anmeldt til at finde sted fra klokken 18 til 02 natten til søndag.

»Vi har været massivt til stede for hurtigt at kunne lukke ned. Vi vil ikke en gang til tolerere onde hensigter med graffiti, hærværk og pyro (romerlys, kanonslag og fyrværkeri, red.)«, siger Rasmus Agerskov Schultz med henvisning til en lignende demonstration i december.

Foto: Martin Lehmann 'Men in Black'-gruppen demonstrerer med fakler og fyrværkeri i gaderne omkring Rådhuspladsen i København, hvor politiet er talstærkt til stede.

Der er tale om en gruppe af demonstranter, der kalder sig ’Men in Black’, hvis hovedformål er at gøre opmærksom på deres utilfredshed med de coronarestriktioner, som Danmark er underlagt i øjeblikket.

Foto: Thomas Borberg Under paroler som ’Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt’ og ’Frihed for Danmark, vi har fået nok’, er en større menneskemængde stødt sammen med politiet i centrum af København.

Demonstrationen kommer kun få dage efter, at forsamlingsforbuddet i Danmark blev sænket fra 10 til fem personer. Det trådte i kraft onsdag 6. januar og løber indtil videre frem til mandag 17. januar.

Ved 20-tiden er 50 til 100 demonstranter tilbage og de bevæger sig ifølge Københavns Politi og Politikens folk på stedet rundt i området omkring Rådhuspladsen.

»Det er lidt i alle retninger lige nu. Det er ikke en samlet gruppe længere«, siger Thomas Borberg.

Foto: Thomas Borberg Københavns Politi er mødt talstærkt op ved Rådhuspladsen for at kunne lukke eventuelle optøjer ned så hurtigt som muligt.

Sideløbende med demonstrationen i København, har der også være ballade i Aalborg, hvor Nordjyllands Politi har anholdt flere deltagere.

»Status her kort efter klokken 18 er, at vi har anholdt fem deltagere, som er sigtet for at overtræde fyrværkeriloven, da de afbrændte fyrværkeri på ruten«, fortæller vicepolitiinspektør Sune Myrup i en pressemeddelelse.

I Aalborg er det vurderet, at cirka 50-65 personer har deltaget i ’Men in Black’-demonstrationen, der sluttede klokken 19.

Også i London har der i dag været demonstration mod coronanedlukninger. Her er 12 personer blevet anholdt i den sydvestlige del af byen.

Ifølge den engelske avis The Guardian marcherede en gruppe gennem gaderne, mens de råbte ’tag din frihed tilbage’.