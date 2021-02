Radikale til SF: Meld ud, om I bakker op om byggeri på Amager Fælled

Så længe ingen af partierne bag aftalen om at bygge boliger på Amager Fælled har trukket sig, støtter Radikale Venstre fortsat de omdiskuterede planer.

Det fastslår socialborgmester Mia Nyegaard (R) i kølvandet på, at en melding fra SF i København har skabt uro om flertallet bag aftalen. I samme ombæring efterlyser hun klar besked fra SF.

»Indtil nogen går ud offentligt og opsiger det her forlig, så går jeg ud fra, at alle er med. Indtil videre har jeg ikke hørt andet, og så kommer vi til at stemme som det flertal, jeg går ud fra, at der er«, siger hun.

På et møde i Københavns Borgerrepræsentation torsdag skal politikerne stemme om den lokalplan, der baner vejen for opførelsen af Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Det er resultatet af en aftale, der blev indgået efter kommunalvalget i 2017 mellem SF, Socialdemokratiet, de konservative, de radikale, Venstre og DF. Planen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget.