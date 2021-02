Mette Frederiksen skriver brev til S-medlemmer: Frank Jensen har været krænkende i flere sager

I et brev til udvalgte medlemmer af Socialdemokratiet beklager partileder Mette Frederiksen, at de har været udsat af krænkelser begået af partifælle og tidligere overborgmester Frank Jensen.

Socialdemokratiet har ikke i sinde at offentliggøre sagsfremstillingen fra advokatbureauet Norrbom Vinding, som har gennemgået anklagerne.

Men i sit brev til kvinder, der har følt sig krænkede, skriver Mette Frederiksen, at det fremgår af sagsfremstillingen, at det i flere sager er vanskeligt at nå til anden konklusion, »end at den beskrevne adfærd må anses for at have været seksuelt krænkende«.

Partisekretær: Vi har svigtet

I et nyhedsbrev til alle medlemmer af Socialdemokratiet skriver partisekretær Jan Juul Christensen også sagsfremstillingen og takker dem, der har henvendt sig med deres oplevelser.

»Sagsfremstillingen er også en stærk påmindelse om, at vi som parti ikke har løftet ledelsesopgaven godt nok hidtil«, skriver han i nyhedsbrevet og fortsætter:

»Som bekendt har Frank Jensen allerede selv valgt at fratræde sine organisatoriske og politiske poster i Socialdemokratiet, og sagen er derfor afsluttet for vores vedkommende, og alle involverede i sagen er blevet orienteret om dette«.

53 har følt sig krænket

Socialdemokratiet har også sat gang i en medlemsundersøgelse for at afdække problemets omfang.

På et direkte spørgsmål om, hvorvidt man har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, svarer 53 personer, at de har oplevet dette inden for de seneste 12 måned. Det svarer til 0,7 procent.

»Det tager vi meget alvorligt«, skriver Jan Juul Christensen i sit nyhedsbrev til medlemmerne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frank Jensen. Dermed vides det ikke, hvordan han forholder sig til sagsfremstillingen fra advokaterne.

Da de nye anklager om krænkelser kom frem i oktober sidste år, erkendte Frank Jensen, at han har opført sig krænkende. I forbindelse med sin afgang gjorde han det dog også klart, at han ikke oplever, at han har haft mulighed for at forsvare sig mod de enkelte anklager.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Mette Frederiksen eller Jan Juul.