Otte anholdt i København efter demonstrationer mod restriktioner

Otte personer er blevet anholdt i forbindelse med demonstrationen mod regeringens håndtering af coronakrisen lørdag aften i København.

Trods anholdelserne siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Schultz til Ritzau, at demonstrationen forløb stille og roligt. Alligevel blev flere anholdt.

En mand blev først anholdt og sigtet for brud på fyrværkeriloven, fordi han ifølge politiet havde medbragt ulovligt fyrværkeri til demonstrationen. Men da politiet anholdt manden, blev han urolig og gjorde udfald mod politibetjentene. Derfor er han nu blevet sigtet for vold mod politiet, skriver Ritzau.

I alt er otte personer blevet anholdt i forbindelse med demonstrationen. De er sigtet for at kaste med fyrværkeri og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt straffelovens paragraf 119 om vold mod personer i offentlig tjeneste, oplyser Ritzau.

Demonstrationen begyndte på Ydre Nørrebro

Demonstrationen startede på Hulgårds Plads på Ydre Nørrebro klokken 19 og bevægede sig siden mod Rådhuspladsen. Ifølge politiet var cirka 600 demonstranter med fra start.

Men på vejen sluttede flere sig til, fortæller Rasmus Schultz til Ritzau, og på et tidspunkt var der op mod 1.200 til stede. Klokken 22.00 nåede demonstrationen Rådhuspladsen.

Politiets dialogbetjente, der ikke bærer sikkerhedsudstyr, trak sig tidligt fra demonstrationen på grund af kanonslag og fyrværkeri. De blev afløst af kampklædt politi.

Kvinder og børn bagest og mænd forrest

En af demonstrationens ledere sagde kort før afgang, at kvinder og børn skulle gå bagerst og mænd forrest.

»Hvis den her sygdom er så forfærdelig farlig, hvorfor er der så ikke flere, der er døde?«, spurgte en taler forud for afgang.

Deltagerne ved demonstrationen er blandt andre coronaskeptikere fra den selverklærede frihedsbevægelse, der kalder sig Men In Black.

De har sammen med andre coronaskeptikere siden nedlukningen i marts sidste år løbende været samlet foran Christiansborg for at vise deres vrede mod håndteringen af coronakrisen.

Fælles for dem er, at de vil have deres frihed tilbage. Nogle af dem vil ligefrem afsløre det, de mener er en opdigtet historie om en ufarlig virus. Historien er skabt af eliten og finansverdenen for at tilrane sig magt, siger de. Mange af deltagerne er meget vrede, og det er derfor, de er blevet kendt for at lave en øredøvende larm med deres medbragte køkkenudstyr som potter og pander.

Ifølge Politikens udsendte journalist var stemningen hård fra start.

»Hele vejen langs Assistens Kirkegård blev der spillet noget, der lød som en krigssirene. Der var virkelig en ond stemning, og det virkede meget velkoordineret«.

Også demonstration i Aarhus

Også ved Rådhusparken i Aarhus blev der lørdag demonstreret mod restriktionerne, der skal bremse smitten med coronavirus.

Her var det gruppen Frihedsbevægelsens Fællesråd, der viste sin utilfredshed med regeringens håndtering af coronapandemien.