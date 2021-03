Sortklædt Modstand går på gaden mod coronarestriktioner

Bevægelsen Men In Black - også kendt som Sortklædt Modstand - demonstrerer lørdag imod regeringens coronarestriktioner.

Demonstrationen startede på Hulgårds Plads i Københavns Nordvestkvarter, klokken 19 hvorfra den gik igennem København og endte på Rådhuspladsen.

Der er endnu ingen anholdte i forbindelse med demonstrationen, oplyser Københavns Politi lørdag aften kort før klokken 22.

Rapperen og aktivisten Ali Sufi, der støtter bevægelsen og har leveret det første vers i slagsangen ’Mette Ciao’, anklagede i en tale ved starten af demonstrationen regeringen for ikke at tage højde for andet end smittetal, når den vurderer, hvilke restriktioner der skal være i samfundet.

Han udtrykte også sympati for den kvinde, der fredag blev idømt to års fængsel for at have opildnet til vold ved en Men In Black-demonstration den 9. januar.

Straffen til kvinden blev fordoblet i forhold til, hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten fulgte nemlig anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt ’lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark’.

ritzau