Aktivister besætter Miljøministeriet

Politiet er tirsdag formiddag ankommet til Miljøministeriet i det centrale København, hvor aktivister fra Extinction Rebellion har indtaget den store lobby i ministeriet for at protestere over byggeriet på Amager Fælled.

Det er planen at opføre cirka 2.500 boliger på et område, hvor blandt andet lærken har for vane at yngle. Derfor har aktivister indtaget lobbyen klædt ud som lærker med et håb om, at miljøminister Lea Wermelin (S) vil gribe ind over for byggeriet, der ventes at gå i gang inden længe.

»Lige nu lytter Lea Wermelin og hendes ministerium ikke til arterne, hvis levested tromles ned«, siger en af aktivisterne, Sophia Møller Straarup, i en pressemeddelelse om aktionen.

Foto: Peter Hove Olesen

I flere år har planerne om det nye byggeri på Amager Fælled været stærkt omdiskuteret. Ikke desto mindre valgte et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation i januar at vedtage den nye lokalplan, der baner vejen for, at der kan bygges på et område nord for Vejlands Allé.

Området var frem til 1974 en losseplads og huser i dag et vandrehjem. Men store dele af området er gennem årene blevet indtaget af naturen. Derfor var området også fredet, indtil Folketinget i 2019 ophævede den status ved lov, sådan at byggeriet kunne finde sted.

Foto: Peter Hove Olesen

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over byggeriet, fordi foreningen frygter, at det vil gå ud over Stor Vandsalamander, der lever op området. Omvendt fastholder bygherren, at man ved hjælp af et stendige og andre såkaldte afværgeforanstaltninger har taget hånd om arten, der har krav på en særlig beskyttelse. Den sag skal afgøres af Planklagenævnet.