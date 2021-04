Borgmester beklager aprilsnar om corona

Hvert år 1. april er der en masse mere eller mindre skøre historier, hvis eneste formål er at tage fusen på modtageren og bringe et smil på læben. Men da Frederiksberg Kommunes borgmester, Simon Aggesen (K), i går delte en aprilsnar på Facebook omhandlende corona, blev det ikke modtaget lige godt af borgmesterens følgere på det sociale medie, skriver TV 2 Lorry.

Via sin Facebookside bebudede borgmesteren således, at man fremover skulle have et gyldigt coronapas for at komme ind på Frederiksberg, og at såkaldte city-assistenter ville være til stede på alle større indfaldsveje til Frederiksberg for at tjekke disse coronapas.

Den aprilsnar formåede at bringe sindene i kog hos en stor del af Aggesens følgere. Så meget, at borgmesteren nu beklager sin spøgefulde opdatering om det alvorlige emne over for de borgere, der ikke fandt historien morsom.

»Jeg ville ikke genere eller støde nogen, men humor er som bekendt en svær størrelse nogle gange og især på skrift. Jeg opfattede det som en sjov og uskyldig statusopdatering, og jeg tænkte, at det den var så tyk, at den var til at gennemskue. Men derfor kan den altså alligevel godt være svær at modtage i den anden ende«, siger Simon Aggesen til TV 2 Lorry.

Simon Aggesens aprilsnar på Facebook har affødt kritiske røster fra brugere i kommentartråden. Her reagerer mange kraftigt på borgmesterens corona-joke, som de ikke kan se det sjove i. Borgmesterens opdatering bliver blandt andet beskyldt for manglende situationsfornemmelse, for at være upassende og for ikke at respektere en alvorlig situation. Der er dog også brugere, der kan se det sjove i Aggesens aprilsnar.

Den blandede modtagelse har fået Simon Aggesen til at lave en ny opdatering på Facebook fredag morgen, hvori han gør opmærksom på, at gårsdagens opslag var en joke.

»Der har været delte meninger om, hvorvidt det var en passende aprilsnar. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg stødte nogen, men jeg glæder mig samtidig over de mange, som fik et lille uskyldigt grin. Det trænger vi til i denne tid«, skriver Aggesen i opslaget.

Men på trods af kritikken, ville han ikke have gjort det anderledes, hvis han kunne gøre det om.

»Nej det ville jeg nok ikke. Alle, der følger mig, ved, at jeg tager coronasituationen meget alvorligt, og at jeg bruger en masse energi på at holde borgerne orienteret om det. Netop derfor tænkte jeg, historien var så tyk, at den var nem at gennemskue«, siger Simon Aggesen til TV 2 Lorry og fortsætter:

»Men igen, humor er en svær størrelse, og jeg er da ærgerlig over, at der var nogle, der ikke forstod den«.

Humor kan være et vigtigt værktøj

Simon Aggesen er ikke den eneste borgmester fra hovedstadsområdet, som i går kastede sig ud i en aprilsnar om nye coronatiltag. Greve Kommune med borgmesteren Pernille Beckmann (V) i spidsen annoncerede således, at der nu var indgået et nyt samarbejde med Hjem-is om, at sælgerne fremover skulle kvikteste iskøbende borgere.

Det kan være uhensigtsmæssigt at blande tingene sammen, så aprilsnarren falder ind i et flow af lignende historier, der er alvorlige og vigtige. Men samtidig kan vi se, at når Sundhedsstyrelsen bruger humor i sin kommunikation, er det udtryk for, at der er brug for det Pernille Almlund, lektor på Roskilde Universitet

Men selv om det for nogle borgere kan virke malplaceret, at den øverst ansvarlige for den lokale coronahåndtering laver sjov med netop det emne, så kan humor være et vigtigt værktøj i den situation, som vi står i nu, mener Pernille Almlund, lektor på Roskilde Universitet og ekspert i sundhedsoplysning og kommunikation fra myndigheder.

»Det kan være uhensigtsmæssigt at blande tingene sammen, så aprilsnarren falder ind i et flow af lignende historier, der er alvorlige og vigtige. Men samtidig kan vi se, at når Sundhedsstyrelsen bruger humor i sin kommunikation, er det udtryk for, at der er brug for det«, siger Pernille Almlund til TV 2 Lorry.

Hun peger samtidig på, at humor er med til at skærpe opmærksomheden hos modtageren, og det kan rent faktisk på sigt føre til øget tillid.

»Corona deler vandene, men jeg tror, at mange føler det frisættende, at der bliver lavet en mere sjov form omkring det. Og vi ved rent faktisk fra forskning, at humor kan være en måde at vende mistillid«, siger Pernille Almlund.

Både Frederiksberg og Greve kommuner har aktuelt mange smittede med coronavirus og har begge incidenstal på over 100.

