180 km/t i 90 km/t-zone: Politiet beslaglægger flere biler efter ny lov om vanvidskørsel

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En ny lov, der trådte i kraft den 31. marts og skærper straffen for vanvidskørsel, har allerede ført til, at politiet i hovedstadsområdet har beslaglagt flere biler fra bilister, der har brudt færdselsloven.

Det skriver TV 2 Lorry.

Skærtorsdag beslaglagde Københavns Vestegns Politi to biler i forbindelse med den landsdækkende påskekontrol.

I den ene sag var der tale om en mandlig bilist, der kørte mere end 180 kilometer i timen i en zone med en hastighedsbegrænsning på 90 kilometer i timen. Han blev desuden sigtet for kørsel uden førerret og for at være narkopåvirket.

I den anden sag var der tale om bilist, der ikke havde førerret og stak af fra politiets kontrol efter at have kørt mere end 140 kilometer i timen i en byzone og forårsaget et færdselsuheld, oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Vanvidskørsel kan være kørsel med høj hastighed, men det dækker også over spirituskørsel med en promille over 2,00 og særligt hensynsløs kørsel samt uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Også Københavns Politi oplyser, at de har beslaglagt en bil som følge af den nye lov.

Det skete i nat på Helsingørmotorvejen, hvor den pågældende bilist blev målt til at køre 127 kilometer i timen i en 60 kilometer-zone, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Skærpede regler øger straffen

De nye skærpede regler betyder, at det nu er muligt for politiet at beslaglægge og efterfølgende konfiskere et køretøj, hvis det bliver benyttet til vanvidskørsel. Også når det er lånt eller leaset.

Udover, at man risikerer at få beslaglagt og konfiskeret sit køretøj, hvis det anvendes til kap- og væddeløbskørsel eller andre typer af vanvidskørsel, vil en overtrædelse af dette som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år efter færdselsloven.

Samtidig er straffen blevet skærpet fra bøde til fængsel ved de groveste hastighedsforseelser, hvor hastigheden overskrider 200 kilometer i timen eller mere end 100 procent for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 kilometer i timen.

Københavns Vestegns Politi oplyser yderligere, at de i forbindelse med den landsdækkende påskekontrol skærtorsdag gav 54 bilister minimum et klip i kørekortet for høj hastighed. Hertil kørte tre bilister uden kørekort.