Sophie Hæstorp: »Hvis bilfri søndag, hvorfor så ikke bilfri lørdag?«

Regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for udsigterne til, at kommunerne får muligheden for at lave bilfri gader om søndagen, som det lød i et forslag fra regeringen 5. april.

»Det er jo fedt«, siger hun og uddyber:

»Det her tiltag gør det lettere for kommunen at tage initiativer til ting, man kan lave om søndagen«.

Hun forklarer at det eksempelvis kunne være markeder eller begivenheder i en anden arena, end man er vant til.

Regeringen vil helt konkret lave en ændring i færdselsloven, der giver den enkelte kommune selvbestemmelse over, hvor biler må køre i byerne om søndagen.