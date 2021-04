Udskældt shoppingcenter midt i København går på tvangsauktion

Var det noget med dit helt eget butikscenter? Ovenikøbet med en masse lejligheder tilknyttet.

Så skal du møde op i Retten på Frederiksberg 29. april med penge på lommen. Men regn med, at seddelbundtet skal være af en vis størrelse. Måske på så meget som 1,3 milliarder kroner, der er den offentlige vurdering på Centeret Kronen i Vanløse. Men så får man også 54.000 kvadratmeter næsten nybygget butikscenter med tilhørende fitnesscenter og tilhørende lejlighedsblokke.

Centeret - der ikke har evnet at give de forventede indtægter - ryger ifølge Børsen på tvangsauktion efter længere tids forsøg på at få det solgt på normal vis.

Fik hård kritik i Politiken

At det har knebet med at få forretningen til at fungere kan hænge sammen med indretningen.

»Kronen er mere end endnu et storcenter, der sætter turbo på forbrug og dræber byen«, skrev Politikens arkitekturredaktør Karsten Ifversen for et par år siden om det nye center.

Kronen er idéarkitektur, når det er værst. Karsten Ifversen

Det kom i knibe allerede under opførelsen, men blev forsøgt reddet ved at bygge lejeboliger oven på butiksarealerne. Blandt dem kom 25 procent almene boliger, så der dengang i 2018 kunne fås en lejlighed på 80 kvadratmeter til mellem 10.000 og 14.000 kroner om måneden.

Resultatet overbeviste ikke: »Det er ikke et byggeri, der er opført til at blive kønnere af at stå udenfor«.

Dommen over byggeriet var hård i Politikens spalter: »Kronen er idéarkitektur, når det er værst. Sprælsk i udtrykket, men eksekveret som tarveligt byggeri, som i stedet for at give et nyt levende centrum til Vanløse må strenge sig an for ikke at forslumme«.