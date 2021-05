Et meget bredt flertal vil have undersøgt muligheden for en metrolinje til Herlev Hospital

Skal der være en metrolinje til de store hospitaler i København? En linje fra Rigshospitalet via Bispebjerg til Herlev Hospital. I øvrigt med stop i Brønshøj?

Et stort flertal uden om Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation har pålagt overborgmesteren at gå til formanden for regionsrådet, Sofie Hæstorp (S), for at få afklaret mulighederne for sådan en ny metrolinje til de store sygehuse.

Hæstorp er i øjeblikket regionsrådsformand, men hun træder tilbage i juli. Årsagen er, at hun er sit partis spidskandidat til efterårets kommunalvalg i København. Beslutningen betyder, at hun kan blive tvunget til at tage stilling til idéen og til en analyse af dets betydning og økonomi.