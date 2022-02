Presset borgmester skifter forklaring. Nu vil hun søge professionel hjælp

Efter at have afvist kritik fra en række anonyme embedsmænd erkender Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard nu episoder med grænseoverskridende adfærd og vil søge professionel hjælp til at håndtere stress og temperament.