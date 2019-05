Fri adgang til Politiken under valgkampen

Så kom folketingsvalget. Endelig! På Politiken har vi set frem til valgkampen af mange årsager. Vi glæder os til at præsentere det journalistiske indhold, som redaktionen i månedsvis har arbejdet på at udvikle. Vores ambition er at gøre valgkampen til en levende, involverende og appellerende oplevelse for vores læsere – både nye, gamle og kommende.

I de kommende uger lancerer vi ikke bare vores største journalistiske satsning længe, vi åbner den også for alle. Helt ekstraordinært får alle fri adgang til vores kvalitetsjournalistik på politiken.dk, e-avisen, podcast og nyhedsbreve under valgkampen, når de opretter en profil på politiken.dk.

Vi vil give alle mulighed for at blive klædt bedst muligt på, inden de går i stemmeboksen. Og vi vil tilbyde et frit og uafhængigt alternativ til den fake news, der spirer på dubiøse hjemmesider og deles på såkaldt sociale medier.

Desværre står vi foran et valg, hvor hadefulde kræfter formentlig vil forsøge at spolere og destabilisere det demokrati, vi her i landet altid må være fælles om at udvikle og beskytte. Regeringen og efterretningstjenesterne har længe advaret mod fake news fra russiske robotter og andre af nettets antidemokratiske kræfter. Det giver kuldegysninger at tænke på, og på Politiken ser vi det som vores opgave at gøre, hvad der er muligt, for at valget ikke skal afgøres af falske profiler og fake news.

Vi kender det bedste middel mod misinformation: troværdig og transparent journalistik leveret af etablerede medier, der lægger dokumentation og præmisser åbent frem. Derfor har vi valgt at give alle fri og lige adgang til troværdige og faktatjekkede nyheder med orden i etikken. Vi er garant for en fair dækning, der er til at stole på, og analyser, du kan pejle efter.

Politiken er grundlagt på et ideal om den højeste oplysning, og det er det mål, vi forfølger, når vi åbner vores kvalitetsjournalistik for alle i den periode, valgkampen varer. Hvis vi laver fejl undervejs, retter vi dem som altid så hurtigt som muligt. Det er det løfte, Politiken udgives på.

Vi er skabt på folkestyrets store brudflader i en kamp mellem fællesskab og individualisme, mellem internationalt udsyn og national indadvendthed. Og vi tror på, at demokratisk engagement kræver dialog og åbenhed.

Politiken åbner valgtelt

Derfor åbner vi som noget nyt Politikens Valgtelt på Christiansborg Slotsplads, hvor vi i de sidste uger af valgkampen dagligt inviterer til politisk debat og åbne redaktionsmøder. Alle er velkomne til at komme til orde og bidrage.

I ambitionen om at fremme en skarp, fordomsfri og fair politisk debat introducerer vi desuden Politikens Dialogpris, der uddeles til en eller flere politikere i slutningen af hver uge under valgkampen.

Politiken er en avis, der ønsker at mindske afstanden mellem folket og de folkevalgte. Vi glæder os til at byde dig velkommen i teltet. Du kan følge programmet på politiken.dk og i avisen.

I vores journalistiske dækning vil du bl.a. se et klart fokus på klima og grøn omstilling med det, vi kalder ’dit grønne valg’.

Du får også et dagligt faktatjek, der har til formål at kvalificere debatten ved at imødegå falske og misvisende påstande i valgkampens hede. Og du vil i løbet af valgkampen se nogle af vores største digitale projekter nogensinde, blandt andet unikke fotoprojekter, hvor du kommer helt tæt på Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, som to af vores fotografer har fulgt i månedsvis.