Titusindvis vil demonstrere de næste dage: Her er Politikens store guide til den forvirrede klimademonstrant

Har du lyst til at råbe højt, at politikerne skal gøre noget ved klimaet? Eller i hvert fald at mumle det? Er du nybegynder eller ved du, hvor højt man skal holde sit skilt, så det kommer i TV-Avisen? Du skal ikke holde dig tilbage! Der er i dag så mange klimademonstrationer, at der helt sikkert er en, der passer dig, uanset om du føler dig ung, erfaren, forsonlig, rebelsk – eller bare ikke helt kan beslutte dig.