Venstres valgsucces: Løkkegaard og Gade fangede både bymusene og landmusene

FOR ABONNENTER

Hånd i hånd gik Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen og spidskandidat Morten Løkkegaard søndag aften de sidste meter ind i landstingssalen på Christiansborg for at holde sejrstale for de ventende partisoldater. Venstre havde lige opnået sit hidtil bedste resultat ved et EP-valg. Nu står det klart, at Morten Løkkegaard også slår den interne partirekord for antal personlige stemmer.