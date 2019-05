Søren Gade angriber statsministeren: »Jeg skal ikke ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed«

Stemmesluger Søren Gade (V) ved EU-parlamentsvalget er bange for, hvad det vil gøre ved hans troværdighed, hvis han bliver kædet sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der går til folketingsvalg om en uge.

»Der var én, der i dag sagde til mig: ’Nu bliver du Lars Løkkes bedste ven, i hvert fald de næste ni dage’. Men du kan tro, jeg ikke skal ud og hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed«, siger Søren Gade til avisen Nordjyske.

Søren Gade fik over 200.000 stemmer ved valget - kun overgået af partifællen Morten Løkkegaard.

Gade er tidligere forsvarsminister og gruppeformand for Venstre.

Søren Gade kritiserer, at partiet har valgt, at han alene har promoveret i det jyske.

»På Sjælland har der ikke været én plakat med mig. Det er jo partiets valg, men på et tidspunkt blev jeg ærlig talt så irriteret, at jeg købte nogle annoncer på Sjælland bare for at vise flaget«, siger Søren Gade til Nordjyske.

»Hvis jeg sad i Venstres ledelse, ville jeg nok spørge mig selv, om det ikke var et selvmål ikke at anvende hele potentialet i hele landet, siger han og er utilfreds med, at han blev »sparket ned på en fjerdeplads« over Venstres kandidater til Europa-Parlamentet.

For kort tid siden har Søren Gade fastslået over for Ritzau, at han bakker fuldt op om Lars Løkke Rasmussen som Venstre-formand.

»Det handler ikke om Lars Løkke Rasmussens troværdighed, men om min egen. Der er ikke noget problem der«, siger han til Ritzau.

»Jeg har bare ikke optrådt i reklamer på Sjælland forud for Europa-Parlamentsvalget, og så mener jeg ikke, at jeg kan gøre det efter valget«.

»Hvis jeg har en grad af troværdighed i Jylland, ville den forsvinde, hvis jeg gjorde noget utroværdigt«.

ritzau/igum