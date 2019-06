Løkke: »Som jeg ser det, er der ikke andre end mig, der kan være statsminister i det projekt«

Lars Løkke Rasmussen skifter kurs og vil hellere have regering hen over midten.

Kort inden valgstederne åbner, giver Lars Løkke Rasmussen (V) den borgerlige regering det endelige dødsstød. Statsministeren går således ikke længere til valg på at få en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative genvalgt, men vil i stedet arbejde for at danne en regering hen over midten af dansk politik.