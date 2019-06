Magtkamp i Liberal Alliance: Profil sår tvivl om Ammitzbøll-Bille som Samuelsens arvtager

Udenrigsordfører Henrik Dahl (LA) mener ikke, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille skal overtage posten som politisk leder for Liberal Alliance.

Liberal Alliances udenrigsordfører, Henrik Dahl, sår nu tvivl om partiets fremtidige ledelse.

Efter partiets katastrofevalg, hvor partileder Anders Samuelsen mistede sit folketingsmandat, åbner Henrik Dahl nu for en diskussion af, hvem der skal være partiets næste politiske leder. Han mener ikke, at den erklærede kronprins Simon Emil Ammitzbøll-Bille skal overtage hvervet.

»Vi har haft en ledelse, der har tabt tre valg træk. Jeg ved ikke, hvor meget fidus jeg har til folk, der har tabt tre valg i træk. Så er man måske klar til en udskiftning«, siger Henrik Dahl.

Af begge to i ledelsen?

»Det synes jeg. Jeg synes ikke, at man bare kan tabe tre valg i træk og lade som ingenting. Det kan man ikke«, siger han.

Så Simon Emil skal ikke overtage ledertjansen?

»Det synes jeg ikke. For vi har tabt tre valg i træk«, siger han med henvisning til, at Liberal Alliance er gået tilbage ved både det seneste kommunalvalg, europaparlamentsvalg og folketingsvalg.

Hvem skal det så være?

»Det ved jeg ikke. Det bliver vi nødt til at snakke om. Alex (Vanopslagh, red.) er vist nok kommet ind, men han er til valgfest i Aarhus. Jeg har ingen anelse om, hvad han gør sig af tanker. Jeg ved ikke på stående fod, hvor Ole (Birk Olsen, red) er henne«, siger han.

Kilde: DR Nyheder

Mange af partiets fodsoldater havde allerede forladt festen, da usikkerheden om Samuelsens mandat pludselig blev et tema. Men blandt de tilbageværende gav meldingen rystelser.

Casper Søe-Larsen, der er lokalformand og byrådsmedlem i Thisted, fortæller, at han og flere af de andre var i »granatchok« over risikoen for at miste deres politiske leder i Folketinget.

»Det er vi meget kede af. Vi ville gerne se Anders som en del af folketingsgruppen. Han er på mange måder rygraden i vores parti«, siger han.

Anders Samuelsen forlod natten til torsdag Liberal Alliances gruppeværelse på Christiansborg uden at sige et ord til pressen.