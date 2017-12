13 ministerier har ikke styrket juraen i departementerne: Ministerierne gider ikke de besværlige jurister Kun 4 ministerier ud af 17 har fulgt en central anbefaling fra det såkaldte Bo Smith-udvalg, der skulle forhindre flere ministerielle skandalesager.

Husker du, da tidligere socialminister Annette Vilhelmsen på ulovlig vis forærede en million støttekroner til Huset Zornig? Eller da tidligere justitsminister Morten Bødskov stak Folketinget en nødløgn?

Sagerne trak graverende spor med sig og satte danskernes såvel som Folketingets tillid til landets topembedsmænd på alvorlig prøve.

Havde Slotsholmens ansatte mon glemt læren fra Tamilsagen, spurgte iagttagere sig selv i kulissen. Problemsagerne fik Djøf til at nedsætte et udvalg med tidligere departementschef Bo Smith i spidsen. Var fagligheden sat over styr til fordel for politiske hensyn?

Det generelle billede er, at ministerierne kun i begrænset omfang er gået den vej, som Bo Smith anbefalede Michael Gøtze, juraprofessor fra Københavns Universitet

Svaret kom i 2015, og på lange strækninger var der ro og fred. Men de ministerielle skandalesager efterlod alligevel en bemærkning fra den 12 mand store ekspertgruppe:

»Det foreslås, at ministerierne ligeledes styrker sikringen af forvaltningens lovmæssighed ved en klar forankring i organisationen og etablering af en funktion på højt ledelsesniveau f.eks. som retschef«, lød én af hovedkonklusionerne.

Bo Smith var efterfølgende klar i mælet, da han på en gåtur hen over Knippelsbro skulle forklare en politisk journalist, hvad man mente:

»Med et øget pres på minister og embedsmænd er der behov for et vedvarende fokus på, at juridiske kompetencer og rationaler har en central plads både i den daglige sagsbehandling, og når der skal træffes væsentlige beslutninger«.

»Udvalget foreslår, at en sådan funktion i givet fald indgår i den ministerielle organisation med reference til departementschefen«, uddybede han.

Anbefalingen blev lanceret for rullende kameraer og fremhævet i både radio, tv og landets aviser.

I dag – mere end to år senere – har 4 ministerier valgt at gå videre med den idé og har efter udvalgets anbefalinger styrket juraen i ministeriets top. Andre 13 ministerier har ikke styrket juraen i departementerne. Det viser en rundspørge, som Politiken har foretaget blandt 17 af landets ministerier.

Tidligere udvalgsformand Bo Smith kalder i dag resultatet for en »succes«.

»Vi kom med en indstilling om at sikre, at den rette ekspertise var til stede. Og der kan jeg glæde mig over, at der er sket ændringer i 4 ministerier«, siger Bo Smith, der tilføjer, at de 13 tilfælde, hvor der ikke er sket ændringer, må være udtryk for, at »de pågældende ministerier har vurderet at have den nødvendige juridiske ekspertise tæt på departementschef og minister«.

Rundspørgen viser, at der er sket ændringer i Forsvarsministeriet, Socialministeriet, Klima- og Energiministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor man alle steder har styrket den juridiske ekspertise tæt på ministeren.

Professor: Anbefalinger ignoreres

Eksempelvis har Forsvarsministeriet 1. september 2016 oprettet et juridisk sekretariat, som skal rådgive »den øvrige del af departementet om juridiske forhold, bl.a. inden for statsforfatningsret, forvaltningsret, lovkvalitet og den humanitære folkeret«, skriver ministeriet.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet oprettede man 1. januar 2016 en ny post som juridisk chef for et nyt juridisk kontor i departementet. »Kontoret har bl.a. ansvaret for ministeriets lovforslag og den juridiske rådgivning i departementet, herunder f.eks. om statsret, forvaltningsret og EU-ret«, skriver ministeriet.